Ciolacu explică de ce s-a contrazis în cazul Nordis: Poate nu am fost inspirat. N-am mers în vacanţă pe banii altora. Am toate facturile

Întrebat, în legătură cu faptul că, în scandalul Nordis, mai întâi a negat că a fost la Nisa cu avionul privat plătit de Nordis, pentru ca apoi să admită că a fost, dar cu avion de linie, iar în final a spună că a fost cu avion privat, dar şi-a plătit călătoria, şi de ce nu a spus de la inceput care e situaţia.

Ciolacu, o nouă reacţie în cazul Nordis

"Am reacţionat ca un politician aflat contracronometru, între deplasări externe – în ultimele două săptămâni au fost vizite la Paris, Londra, Bruxelles şi zilele acestea la Budapesta – care a răspuns direct – printre alte mii de mesaje de tot felul – şi la întrebările celor care au realizat investigaţia. Poate că nu am fost foarte inspirat în a răspunde, fiindcă eram tot timpul în grabă, dar adevărul este acesta: nu am fost nicăieri în vacanţă pe banii altora, mi-am plătit întotdeauna deplasările din banii personali", spune Marcel Ciolacu.

El precizează că situaţia sa se deosebeşte de a altor lideri politici despe care afirmă că ”au tocat zeci de milioane de euro pe vizite exotice din care s-au întors cu mâna goală” sau care ”şi-au pus sute de panouri, tot pe milioane de euro din bani publici, în toată ţara, pe o carte de care a râs întreaga ţară şi apoi au mai plătit alte milioane ca o echipă să scrie la repezeală o carte, fiindcă nu exista nimic şi să o tipărească pentru a o ascunde în sediul de partid”.

Ciolacu acuză că sunt competitori politici care nu au ce să le arate românilor şi îi atacă familia, faptul că a vrut să îi ofere un cadou fiului său şi a fost cu el la o cursă de automobilism.

”Mi-am plătit această deplasare, am toate facturile şi chitanţele achitate cu cardul personal şi le fac publice ca să le demonstrez că nu am nimic de ascuns!”, a subliniat Marcel Ciolacu.

El se declară convins că românii s-au săturat de asemenea scandaluri şi că aşteaptă de la cei angrenaţi în cursa electorală ”nu lovituri sub centură, ci soluţii concrete la marile probleme ale românilor”.

G4Media.ro a publicat un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept ”gendec”) din care rezultă că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis şi Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu avion privat închiriat de la Ţiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvenţă. Deşi aceştia au negat cu toţii că ar fi zburat vreodată cu avion privat închiriat de Nordis, cu toţii figurează împreună cu copiii lor în aşa numita ”declaraţia generală” (gendec) a zborului din data de 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – Bucureşti, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

Ca umare a acestei informaţii, trei dintre contracandidaţii în cursa pentru Cotroceni - Nicolae Ciucă, Elena Lasconi şi Mircea Geoană - i-au cerut demisia lui Ciolacu.

