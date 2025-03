Diana Şoşoacă a intrat în direct la Russia Today, postul finanţat de Kremlin: "Port doliu pentru că democrația este moartă"

Diana Şoşoacă a apărut luni, în direct, la postul de televiziune Russia Today, unde a vorbit despre "moartea democraţiei din România". Politiciana, a cărei candidatură la preşedinţia României a fost respinsă pentru a doua oară de CCR, a intrat în direct purtând doliu pentru că "în România nu avem democrație, democrația este moartă", a explicat aceasta.

Întrebată care au fost motivele respingerii candidaturii sale, Diana Şoşoacă a răspuns că aşteaptă ca CCR să îi explice de ce "a fost interzisă din nou". "În primul rând vreau să vă spun că port un costum de doliu, pentru că în România nu avem democrație, democrația este moartă. Așa că acum jelesc… și aștept ca Curtea Constituțională să îmi spună că sunt interzisă din nou, deoarece ei nu sunt pregătiți pentru mine pentru că sunt putinistă, pentru că iubesc Rusia, pentru că am vizitat Ambasada Rusiei, pentru că i-am scris lui Putin, lui Trump, pentru că am scris întregii lumi că România nu are democrație".

Şoşoacă, interzisă în Ucraina

Preşedintele SOS România, Diana Şoşoacă, a afirmat, referitor la interdicţia de a intra pe teritoriul Ucrainei, că acest lucru îi era interzis şi înainte, dar că nu dă ”doi bani pe interdicţia lor”.

”Am fost informată că există o ameninţare foarte serioasă şi iminentă la adresa vieţii mele prin faptul că Serviciul Secret al Ucrainei SBU a ieşit în faţă cu acest anunţ în loc să lase MAE ucrainean să se ocupe de comunicare. SBU arată în acest fel că se ocupă în mod direct de mine. SBU este acel serviciu infam care organizează asasinate în străinătate...”, a afirmat Diana Şoşoacă, luni seară, într-o postare pe Facebook.

Ea a adăugat că avea interdicţie şi înainte, dar nu dă ”doi bani pe interdicţia lor”. ”Eram interzisă şi înainte. Având în vedere că statul Ucraina nu există, că este un stat artificial şi a cărui putere ilegală şi neconstituţională îmi discriminează românii din Bucovina de Nord, Bugeac, Hotin şi Maramureşul istoric, ignor şi nu dau doi bani pe interdicţia lor.

Eu voi intra oriunde, oricând, oricum pe pământul nostru românesc din Bucovina de Nord. Bucovina de Nord este România! Iar ăştia ce se dau a fi stat ucrainean au demonstrat azi că sunt neofascişti şi criminali. Jos Zelenski! Trăiască Bucovina liberă şi unită cu patria mamă România”, a scris Şoşoacă.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) i-a interzis şefei partidului românesc pro-rus SOS România, Diana Iovanovici-Şoşoacă, care susţine războiul Rusiei împotriva Ucrainei, să intre în Ucraina timp de 3 ani, informează luni Ukrainskaia Pravda.

