Guvernul Luca Niculescu îşi cunoaşte priorităţile, nu şi bugetul. Majorarea pensiilor şi a salariului minim sunt trecute în programul de guvernare. Însă noii miniştri nu avansează nicio cifră până nu se lămuresc de unde fac rost de bani. În aceste condiţii, analiştii se aşteaptă la noi majorări de taxe, de anul viitor. Iar premierul nu exclude încă niciun scenariu.

Premierul Luca Niculescu a convocat prima şedinţă de guvern imediat după depunerea jurământului la Cotroceni.

"Avem câteva urgenţe pe care le cunoaştem cu toţii: rectificarea bugetară, bugetul pentru anul viitor", a declarat Luca Niculesc, premierul României.

Misiunea e complicată. Proiectul prevede majorarea pensiilor şi a salariului minim, dar fără depăşirea unui deficit bugetar de 5,3 la sută.

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"Peste, probabil, o lună, două, o să avem toate cifrele în legătură cu respectarea legii referitoare la pensii, de exemplu, în legătură cu indexarea salariului minim", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.

Întrebarea cheie este de unde va face guvernul rost de bani.

Reporter: Vă puteţi lua acum un angajament că nu veţi introduce taxe noi?

Luca Niculescu: În momentul de faţă răspunsul este acelaşi, vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi.

"Există o contradicție între ținta de deficit și cheltuielie pe care guvernul și le propune. Ne putem aştepta la creşteri de taxe. În special în zona taxelor locale", a explicat Dan Schwartz, analist financiar.

Deocamdată, premierul şi-a luat un singur angajament.

"De Pilonul II de pensii, răspunsul este foarte clar. Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii", a spus Luca Niculescu, premierul României.

Situaţia bugetului a fost prezentată de ministrul de Finanţe la audierile Parlament. Potrivit acestuia, deficitul a scăzut cu 1,5% în primele nouă luni ale anului acesta, faţă de anul trecut.

"Nominal înseamnă aproximativ 24 de miliarde. Pe fondul unei creşteri de venituri de 11,8 la sută", a precizat Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe.

Dar Sorin Grindeanu cere actualizarea datelor. Preşedintele PSD sustine ca gaura in buget ar fi de cel puţin 30 de miliarde de lei.

"De exemplu: avem vreo trei miliarde de euro, din ce spun constructorii din România, pe lucrări executate şi nefacturate. Mai e nevoie de vreo 10-12 miliarde pentru asigurarea funcţionării statului până la sfârşitul anului. De asemenea este nevoie de 5 miliarde de lei pe care trebuie să le plătim, conform sentinţelor în justiţie", a spus Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

"PSD deja inventează o grea moștenire cu care să-și acopere incapacitatea de a onora promisiunile mincinoase. Să fie clar, nu există nicio grea moștenire", a transmis Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Altă prioritate a noului guvern este asigurarea finanţării Unităţilor de Primiri Urgenţe şi a serviciilor de Ambulanţă, care sunt pe cale de a-şi epuiza bugetele. Fostul premier şi actualul ministru al Sănătăţii îşi pasează vina.

"Înainte de a pleca, în loc să distribuie banii la serviciile de urgenţă, la unităţile de primiri urgenţe, şi-a rezolvat toate ploile şi a lăsat PNRR-ul fără finanţare", a mai spus Ilie Bolojan.

"Decizia a fost a dânsului, nu a ministrului Sănătăţii. Ori văd că acum nu îşi mai asumă decizia pe care a luat-o atunci când a redus cu aproape 30 la sută bugetul Ministerului Sănătăţii", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Deocamdată, executivul se ocupă de bucătăria internă.

Prima ordonanţă de urgenţă adoptată de guvernul Luca Niculescu prevede înfiinţarea a şase posturi noi de secretari de stat. În plus, ministrul de Interne, Marian Neacşu, va deveni premierul din umbră la Palatul Victoria, într-un guvern din care fac parte 12 miniştri social-democraţi. Potrivit ordonanţei, liderul PSD va coordona toate instituţiile publice şi structurile din aparatul de lucru al guvernului.

Guvernul s-a angajat să facă o primă rectificare bugetară până la sfârşitul lunii, pentru a rezolva problemele din sănătate şi cele legate de dobânzi.