Prima OUG dată de Luca Niculescu: Marian Neacșu devine "premierul din umbră". Şase noi secretari de stat

Prima ordonanță de urgență adoptată de Guvernul condus de Luca Niculescu prevede înființarea a șase noi posturi de secretar de stat și acordarea unor atribuții extinse vicepremierului Marian Neacșu, care ocupă și funcția de ministru al Afacerilor Interne. Potrivit actului normativ adoptat marți seară, Neacșu va coordona instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, inclusiv Secretariatul General al Guvernului (SGG). În plus, vicepremierul va beneficia de un aparat propriu de lucru în cadrul Executivului, separat de cel al ministerului pe care îl conduce.

Ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care se dezbate și votează învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, la Palatul Parlamentului din București, 20 octombrie 2026 - Inquam Photos / George Călin

Noua organizare a Executivului prevede șase posturi suplimentare de secretar de stat. Două dintre acestea sunt destinate aparatului de lucru al vicepremierului Marian Neacșu, alte două ministrului delegat pentru inteligență artificială, iar celelalte două ministrului delegat pentru învățământul preuniversitar.

Astfel, prima ordonanță de urgență a noului Guvern aduce modificări în structura Executivului și în organizarea echipelor care îi sprijină pe membrii Cabinetului în exercitarea atribuțiilor.

Practic, vicepremierul Marian Neacșu va avea şi atribuții extinse de coordonare a instituțiilor publice și a structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, inclusiv a Secretariatului General al Guvernului (SGG). Astfel, Neacșu va avea un rol important în coordonarea structurilor administrative aflate în subordinea sau în coordonarea Executivului, potrivit prevederilor ordonanței de urgență.

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Marian Neacșu va avea un aparat de lucru separat la Guvern

Potrivit ordonanței, Marian Neacșu își va desfășura activitatea atât în calitate de ministru al Afacerilor Interne, cât și în cea de viceprim-ministru, funcție pentru care va beneficia de un aparat propriu de lucru în cadrul Guvernului.

"În cadrul Guvernului își va desfășura activitatea un viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, iar atribuțiile viceprim-ministrului vor fi stabilite prin decizia prim-ministrului", se arată în actul normativ.

Ordonanța stabilește că vicepremierul coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Pentru exercitarea acestor atribuții, Marian Neacșu va dispune de o structură proprie, fără personalitate juridică, formată dintr-un consilier de stat și doi secretari de stat.

Aceștia vor fi numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea vicepremierului.

Ce mai prevede OUG adoptată marţi seară

În cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului se înfiinţează funcţia de ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea ministrului de resort. Ministrul delegat va fi ajutat de maxim doi secretari de stat.

În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se înfiinţează funcţia de ministru delegat pentru învăţământul preuniversitar, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea ministrului Educaţiei şi Cercetării şi care este ajutat de maxim doi secretari de stat.

OUG mai prevede că Guvernul are un Secretariat General, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcţionar public, şi este numit prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulţi secretari generali adjuncţi, care au rangul de secretar de stat sau, după caz, calitatea de înalţi funcţionari publici.

Reacţia preşedintelui USR

Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat într-o conferinţă de presă suplimentarea numărului de secretari de stat și de miniștri, susținând că "premierul va fi constant șantajat de PSD". Liderul USR consideră că Guvernul va fi "controlat" de PSD, iar premierul Luca Niculescu nu va avea "libertatea de a lua propriile decizii".