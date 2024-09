Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că portofoliul obţinut de România prin Roxana Mînzatu , în cadrul Comisiei Europene - Competenţe şi Educaţie, Locuri de muncă şi drepturi sociale, demografie - este unul gol de conţinut şi are zero competenţe concrete. Nu este o victorie, ci este un eşec, precizează Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook.

Europarlamentar PNL: Portofoliul obţinut de România este gol de conţinut, are zero competenţe. Un eşec - Facebook

"Portofoliul obţinut de prim-ministrul Ciolacu este gol de conţinut, are zero competenţe concrete şi este opusul a ceea ce a promis că va obţine. La începutul verii, prim-ministrul Marcel Ciolacu spunea că România are şanse reale să obţină portofoliul de comisar european pentru Economie - deţinut în prezent de fostul prim-ministru al Italiei, Paolo Gentiloni - şi şi-a asumat public obiectivul de a obţine postul respectiv", afirmă Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebok.

Europarlamentarul PNL precizează că la acel moment, el a declarat că ţara noastră are şanse minime să obţină portofoliul pentru Economie deoarece suntem în procedură de deficit excesiv din anul 2017, din timpul guvernării PSD, iar Guvernul Ciolacu creşte deficitul, în loc să-l scadă.

"Ca atare, UE nu va lăsa lupul de pază la oi când e vorba de comisariatul pentru Economie, cu responsabilităţi pe disciplină fiscală. Vedem acum că Marcel Ciolacu a obţinut pentru România un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică, aşa cum a promis, ci o componentă socială, fără atribuţii clare şi prin care nu va coordona direcţiile generale din cadrul Comisiei care iau deciziile importante pentru România. Coeziunea, agricultura, investiţiile, industria - domeniile cele mai importante pentru ţara noastră, prin care sunt alocate fonduri europene direct României, vor fi coordonate de alţi comisari", arată Siegfried Mureşan. "De aceea, portofoliul obţinut de Marcel Ciolacu nu este o victorie, ci este un eşec. România nu avea nevoie de un comisar cu o funcţie onorifică, ci de un comisar care poate influenţa deciziile pe domeniile care contează cel mai mult pentru România", conchide Siegfried Mureşan.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Roxana Mînzatu, desemnată vicepreşedintă a Comisiei Europene

Roxana Mînzatu a fost desemnată vicepreşedinte al Comisiei Europene şi a primit portofoliul Competenţe şi Educaţie, Locuri de muncă şi drepturi sociale, demografie. Anunţul a fost făcut de marţi, la Bruxelles, de preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen.

"Sunt foarte bucuroasă să îi încredinţez Roxanei Mînzatu rolul de vicepreşedintă executivă pentru oameni, competenţe şi pregătire. Ea va avea responsabilitatea pentru competenţe, educaţie şi cultură, locuri de muncă de calitate şi drepturi sociale. Aceasta se află sub umbrela demografiei. Roxana va conduce în special o Uniune a competenţelor şi pilonul european al drepturilor sociale. Ea se va concentra asupra acelor domenii care sunt esenţiale pentru a uni societatea noastră", a declarat Ursula von der Leyen.

USR: Marcel Ciolacu a negociat un eşec pentru România în Comisia Europeană

Şi USR afirmă marţi că premierul Marcel Ciolacu a promis multe, dar a livrat un eşec pentru România în noua Comisie Europeană von der Leyen II, pentru că, în ciuda declaraţiilor pompoase despre negocieri şi influenţa ţării noastre la nivel european, România primeşte un portofoliu fără putere reală. "Marcel Ciolacu ne-a vorbit timp de câteva luni de portofolii importante, despre economie şi piaţă internă, dar rezultatul este cel pe care-l vedem cu toţii astăzi: un portofoliu din coada clasamentului ca importanţă, fără impact real. Portofoliul primit de România este unul de consolare, oferit mai degrabă pe criterii geografice şi de populaţie, şi nu pentru merite diplomatice", arată USR într-un comunicat oficial.

Dan Barna, europarlamentar şi vicepreşedinte ALDE, critică dur Guvernul Ciolacu şi îl acuză pe premier că a eşuat. "Marcel Ciolacu a eşuat. Am ajuns să gestionăm un portofoliu fără greutate, fără influenţă. E un premiu de consolare. Oricât ar încerca Marcel Ciolacu să îmbrace înfrângerea dintr-o negociere în victorie, anunţul doamnei von der Leyen de astăzi arată câtă putere are Guvernul PSD-PNL în politica europeană şi de câtă apreciere se bucură (sau mai degrabă nu se bucură)", a spus Barna.

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu spune că Roxanei Mînzatu nu i-a fost încredinţat un portofoliu economic mare, aşa cum se lăudau domnul Ciolacu şi PSD. "I-a fost încredinţat, culmea, portofoliul cu domeniile la care România stă cel mai prost. Practic, dacă va face treabă bună, ceea ce îi doresc în mod sincer, doamna Mînzatu va reuşi exact ceea ce domnul Ciolacu şi PSD nu au reuşit - şi de fapt nici nu s-au străduit - în ultimii 30 de ani în România", susţine Vlad Voiculescu.

Iulian Bulai, deputat şi lider de grup ALDE în Consiliul Europei, afirmă că "Marcel Ciolacu a arătat încă o dată că nu este respectat în Europa". "A adus României un portofoliu slab, fără atribuţii clare. Voi pune întrebări în Comisia pentru afaceri europene pentru a înţelege cum s-au desfăşurat aceste negocieri şi de ce România a fost marginalizată. Ciolacu trebuie să răspundă pentru acest eşec", subliniază Bulai.

11 femei în componenţa CE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi în Parlamentul European componenţa viitorului colegiu al comisarilor, din care vor face parte 11 femei, adică un procent de 40%. Von der Leyen, care dorea o paritate de gen în viitoarea Comisie, a explicat că propunerile iniţiale ale statelor membre dădeau un procent de 22% de femei. "Era complet inacceptabil", a subliniat ea, recunoscând însă că "mai este încă multă muncă de realizat".

În noua Comisie, propunerea Spaniei, Teresa Ribera, va deţine portofoliul concurenţei, iar estona Kaja Kallas va răspunde de politica externă a Uniunii Europene. Italianul Raffaele Fitto, ministru de externe în guvernul Giorgiei Meloni, a fost numit vicepreşedinte al CE pentru coeziune şi reforme, în ciuda opoziţiei forţelor de stânga şi centriste din PE, unde audierea sa se anunţă furtunoasă. Lituanianul Andrius Kubilius va fi primul comisar UE pentru apărare, un post nou în care va fi responsabil de construirea unei capacităţi europene de producţie militară, francezul Stephane Sejourne va răspunde de strategia industrială, iar slovacul Maros Sefcovic va superviza politicile comerciale.

Sejourne, desemnat în ultimul moment în defavoarea fostului comisar Thierry Breton, va fi "vicepreşedinte executiv pentru prosperitatea şi strategia industrială", responsabil de redresarea industriei europene, o mare prioritate a următorilor ani.

El va fi responsabil de asemenea de IMM-uri şi piaţa unică.

Reacţia lui Marcel Ciolacu după anunţul Ursulei Von der Leyen

Pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană, România a obținut poziția de vicepreședinte al Comisiei Europene. Premierul Marcel Ciolacu susține că este vorba de un portofoliu major, care va administra o cincime din bugetul UE, mai exact 235 de miliarde de euro. „Doamna Roxana Mînzatu, propunerea României de comisar european, va coordona atât partea de educație, cât și zona de politici sociale, dar și programele de finanțare aferente acestor domenii, respectiv Fondul Social European Plus, Fondul Social pentru Climă și Erasmus+. Astăzi eforturile românilor au primit și recunoașterea binemeritată prin acest portofoliu ce combină o greutate politică semnificativă și fonduri substanțiale ale UE, cu potențial legislativ și politic solid și acces esențial la serviciile și agențiile Comisiei”, spune Marcel Ciolacu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El arată că România este reprezentată la cel mai înalt nivel al conducerii Uniunii prin Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și Dragoș Benea, președinte al uneia dintre cele mai importante comisii din PE – Comisia REGIO, de dezvoltare regională. „Aceste poziții importante ocupate de România, prin membri ai familiei social-democrate europene, reprezintă în mod evident o recunoaștere în premieră a rolului și importanței țării noastre la nivelul Uniunii Europene. Toți cei care denigrau țara noastră și capacitatea noastră de negociere la Bruxelles au primit astăzi o lecție extrem de dură: niciodată nu e bine să îți vorbești de rău țara peste hotare, ci să te lupți și să contribui la dezvoltarea ei”, a adăugat premierul.

Cine este Roxana Mînzatu

În cadrul noii Comisii Europene anunţate la 17 septembrie 2024, la Bruxelles, de Ursula von der Leyen, preşedinta executivului european, candidata României pentru Comisia Europeană, Roxana Mînzatu, a primit postul de vicepreşedintă executivă pentru Competenţe şi Educaţie, Locuri de muncă şi drepturi sociale, demografie.

Europarlamentarul Roxana Mînzatu s-a născut la 1 aprilie 1980.

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii din Bucureşti (2002), Roxana Mînzatu deţine un master în Integrare Europeană obţinut la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" (2005); un certificat de stagiu la Biroul de reprezentare la Bruxelles al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (2006); o diplomă de absolvire a programului de formare profesională corespunzător categoriei înalţilor funcţionari publici, urmat la Institutul Naţional de Administraţie (iulie 2009). A mai urmat şi alte cursuri de formare acreditate, absolvite cu certificate recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei: Formator, Manager de Proiect, Formator de Formatori, potrivit www.cdep.ro.

Consilier de integrare la Ministerul Integrării Europene (2004-2006); a fost manager de proiect în Consultanţă accesare fonduri nerambursabile UE, planificare strategică în APL, dezvoltare locală la Project Europa Regional Bucureşti (2006-2008); director la Standard Management Braşov şi lector fonduri nerambursabile la Patronatul Serviciilor Publice din România (2008-2009); director/formator la Eurokorona, activând în consultanţă şi formare accesare fonduri nerambursabile UE, planificare strategică în APL, dezvoltare locală (2009-2011). A mai fost: mentor proiect Regions for Jobs la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi expert tehnic proiect la Agenţia Metropolitană Braşov (2013); director executiv la Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie - Filiala Braşov (2011-2014); consultant programe formare la Technical Training, ocupându-se de formare profesională categorii vulnerabile, implementare FSE/POSDRU (dec. 2014 - mart. 2015).

Membru PSD din ianuarie 2000, a devenit vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Braşov PSD (aprilie 2013), apoi preşedinte al Organizaţiei Judeţene Braşov a Femeilor Social Democrate (septembrie 2013). Consilier judeţean la Braşov (2004-2008, 2011-2012, 2016); subprefect de Braşov (2009); expert proiect şi preşedintele Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Curbura Carpaţilor la Primăria comunei Prejmer din judeţul Braşov, precum şi formator la Versus Project, unde s-a ocupat de formarea reprezentanţilor administraţiei publice locale în dezvoltare locală şi planificare strategică (2010). Secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene (martie - septembrie 2015) şi preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (sept. 2015 - ian. 2016). Deputat PSD de Braşov în Parlamentul României (21 dec. 2016 - 19 dec. 2020 - demisie), a fost: secretar al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor (dec. 2016 - sept. 2019); membru în Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor (din februarie 2017); membru al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi a modului de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune (dec. 2016 - mart. 2019). A făcut parte din grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (secretar ), cu Islanda şi cu Arabia Saudită (dec. 2016 - dec. 2020), potrivit www.cdep.ro. În 2019, a fost ministrul Fondurilor Europene (iunie - noiembrie).

A fost secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (decembrie 2021 - martie 2022) şi secretar de stat la Departamentul pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene (martie 2022 - iulie 2024), conform CV-ului postat pe site-ul https://www.roxanaminzatu.ro/. În urma alegerilor europarlamentare din 9 iunie 2024, a obţinut un mandat de eurodeputat pe listele Alianţei electorale PSD PNL, fiind afiliată Grupului S&D.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par prea stricte regulile impuse pentru uniforma elevilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰