Grindeanu l-a învins pe Bolojan la CCR: OUG privind programul SAFE, conflict de natură constituţională

Curtea Constituțională a României a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în cazul ordonanței de urgență privind programul SAFE, adoptată de Cabinetul Bolojan în perioada în care Executivul avea statut interimar. Sesizarea a fost depusă de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu l-a învins pe Bolojan la CCR: Ordonanţa de Urgenţă privind programul SAFE, neconstituţională - arhivă

Curtea Constituţională a României a decis că a existat conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament în cazul OUG privind Programul SAFE.

Pe 7 octombrie, Curtea Constituţională amânase pentru a şasea oară propunţarea asupra sesizării depuse de Sorin Grindeanu privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, spun surse judiciare.

Disputa vizează ordonanţa referitoare la programul SAFE, adoptată de Cabinetul Bolojan şi trimisă spre publicare în perioada în care Guvernul era interimar, după ce Parlamentul aprobase moţiunea de cenzură care dusese la demiterea Executivului.

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De ce susţinea Grindeanu că Guvernul Bolojan şi-a depăşit atribuţiile

Sorin Grindeanu arătat în cerere că acest conflict juridic de natură constituţională este generat de două conduite neconstituţionale ale Guvernului României, distincte, dar convergente prin efectele lor.

Potrivit lui Grindeanu, o problemă o constituie "adoptarea şi transmiterea spre publicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moţiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituţie, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată".

A doua conduită pe care Sorin Grindeanu o prezintă este "reglementarea prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluţii legislative care se aflau deja în procedură parlamentară - în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a şedinţelor plenului la Camera Deputaţilor şi, respectiv, la Senat - transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituţional şi prin nesocotirea, în acelaşi timp, a obligaţiei de loialitate constituţională faţă de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a ţării".

Ce înseamnă decizia CCR

Decizia CCR nu înseamnă că se anulează programul SAFE sau contractele semnate până acum pe SAFE.

Până acum s-au semnat contracte pe armament în valoare de 9 miliarde euro.

Decizia CCR ar putea afecta, totuşi, derularea acestor contracte.