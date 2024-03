Vezi și

PSD si PNL vor să legalizeze migratia primarilor înainte de alegeri. Coalitia a stabilit o perioadă de graţie în care primarii si sefii de CJ se pot transfera de la un partid la altul, fără să-si piardă mandatele. Această perioadă va începe cu 60 de zile înainte de alegerile locale şi se va încheia pe 27 septembrie - atunci când îşi vor prelua mandatele primarii alesi pe 9 iunie.

Modelul, aplicat şi de Guvernul Ponta

Acelasi model a fost aplicat în 2014 de Guvernul Ponta, care a legalizat migratia primarilor înainte de alegerile prezidentiale. La acea vreme, PSD a transferat aproape 500 de edili de la partidele rivale. Acum, liderii Coalitiei spun că vor regla situatia în care conducătorii primăriilor aflati în functie vor candida pentru alte partide politice. "Cu 5 primari in plus sau in minus nu convingem electoratul sa ne voteze. Oamenii nu le vor acorda un credit mai mare daca schimba sigla partidului si se duc dintr-o parte in alta", a declarat Nicolae Ciucă, preşedinte PNL.

La alegerile din 9 iunie, o persoană poate candida atât pentru Parlamentul European, cât și pentru funcţia de primar, consilier local sau preşedinte de Consiliu Judeţean. Cei care vor fi aleşi în administraţia locală îsi vor prelua mandatele la finalul lunii septembrie. Asta înseamnă că vor aştepta aproape 4 luni până vor prelua puterea. Altfel s-ar suprapune cu mandatele primarilor în exercitiu - care expiră pe 27 septembrie. Între timp, PSD si PNL caută o persoană cu notorietate care să deschidă lista comună pentru Parlamentul European. Un acord de principiu prevede că social-democraţii vor avea 10 candidati pe locuri eligibile, iar liberalii s-ar multumi cu 8.

"Lista de europarlamentari sa fie deschisa de o femeie. Sa fie o femeie care sa nu fi facut politica pana acum. si sa nu fi fost membra de partid", a declarat Marcel Ciolacu, preşedinte PSD. Liderii Coalitiei au stabilit ca PSD si PNL să sustină un candidat comun pentru Primăria Capitalei. În cursă s-au înscris deja Gabriela Firea si Sebastian Burduja, dar PSD si PNL vor testa si alte variante. Numele candidatului va fi ales în urma unor sondaje comandate de ambele partide. Liberalii încearcă să convingă oameni de afaceri cu greutate, iar din zona PSD a fost vehiculat numele lui Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar din Capitală.

"Opiniile de natură politică sunt interzise în cadrul comunităţii academice. N-aş vrea, eu care veghez la respectarea legii să încalc prin propriile mele declaraţii", a declarat Cătălin Cîrstoiu, manager Spitalul Universitar Bucureşti. PSD si PNL au bătut în cuie calendarul alegerilor. Pe 9 iunie vom vota primarii, sefii de Consilii Judetene si eurodeputatii. Ordonanta comasării prevede că votul va începe la ora 7 dimineata si se va încheia, în premieră, la ora 22. Primul tur al alegerilor prezidentiale va fi organizat pe 15 septembrie, iar pe 29 vom avea finala pentru Palatul Cotroceni. În fine, pe 8 decembrie vor fi programate alegerile parlamentare.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei În cuplu, preferaţi să puneţi banii la comun sau aveţi cheltuieli separate? În cuplu Separat

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰