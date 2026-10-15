După mai bine de cinci luni de criză politică şi o ameninţare cu dizolvarea parlamentului venită de la Cotroceni, am putea avea primul guvern cu şanse reale să treacă testul Parlamentului. PSD a decis să intre la guvernare şi chiar va ocupa majoritatea fotoliilor din cabinetul prmierului desemnat, Luca Niculescu. Din noul executiv nu vor lipsi miniştri tehnocraţi, aleşi de Nicuşor Dan.

Luca Niculescu, premierul desemnat, depune astăzi în Parlament lista miniştrilor şi programul de guvernare şi ne aşteptăm ca audierile miniştrilor şi votul decisiv să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Sorin Grindeanu a trasat deja câteva obiective clare, o listă cu 10 priorităţi pentru viitorul guvern. Printre acestea se numără prezentarea în Parlament a situaţiei reale a deficitului bugetar până la 1 noiembrie, semnarea unui memorandum cu sindicatele şi mediul de afaceri prin care noul guvern să dea garanţii că taxele şi impozitele nu vor creşte în 2027, rectificarea bugetară care ar trebui ratificată până la 1 noiembrie sau elaborarea bugetului pentru anul viitor care ar trebui să fie gata până la 1 decembrie.

PSD şi PNL, planuri de atac dacă guvernul nu respectă programul de guvernare

Social democraţii mai spun că noul guvern ar trebui să indexeze pensiile, inclusiv pensia minimă şi pensiile militare, de asemenea, să ia măsuri pentru asigurarea energiei şi a căldurii în iarna care vine, să elimine CASS-ul pentru mame, veteranii de război şi pentru persoanele cu dizabilităţi şi să demareze o reformă admnistrativă.

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PNL a avut ieri o şedinţă în care s-a dat un vot orientativ, un vot prin care Ilie Bolojan şi liderii PNL vor vota acest guvern indiferent de numele miniştrilor care vor fi propuşi de PSD după care PNL se va retrage în opoziţie. Liberalii spun că vor acorda o perioadă de 6 luni acestui guvern, perioadă în care nu vor semna, nu vor iniţia şi nu vor depune nicio moţiune de cenzură dacă guvernul Luca Niculescu va respecta principiile din acordul propus de PNL. Şi PSD va face o evaluare a performanţelor guvernului după 6 luni şi va lua decizia dacă va continua sau dacă va fi cazul de o remaniere guvernamentală.