Sorin Grindeanu a făcut primele declarații după ședința PSD de la Vila Lac, în care social-democrații au decis să intre la guvernare și să susțină Cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul PSD a avertizat că România se confruntă cu o situație economică gravă, iar prelungirea crizei politice ar putea avea consecințe majore. Grindeanu a susținut că menținerea Guvernului interimar Bolojan ar putea genera costuri suplimentare de cel puțin 60 de miliarde de lei și a prezentat condițiile PSD pentru participarea la guvernare, printre care indexarea pensiilor, menținerea taxelor în 2027 și reforma administrativă.

Grindeanu, primele declarații după votul PSD pentru intrarea la guvernare. Cele 10 condiții ale partidului - Profimedia

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința de la Vila Lac, că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional, în contextul problemelor economice și bugetare. Potrivit acestuia, continuarea crizei politice ar pune în pericol plata pensiilor și salariilor, finanțarea sistemului de sănătate și investițiile publice.

"Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele politice parlamentare responsabile l-au susținut în aceste zile: salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii, de aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional", a afirmat Sorin Grindeanu.

Grindeanu avertizează că prelungirea crizei politice ar putea costa România 60 de miliarde de lei

Liderul PSD a susținut că menținerea Guvernului interimar Bolojan ar putea genera costuri suplimentare de cel puțin 60 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 3% din PIB.

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"Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național! Analizele BNR și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii în prăpastie", a declarat Grindeanu.

Potrivit acestuia, lipsa unor măsuri economice ar putea duce la reducerea activității economice, creșterea deficitului bugetar și majorarea costurilor de finanțare. Liderul social-democrat a avertizat și asupra riscului de depreciere a monedei naționale, de blocare a investițiilor și de apariție a unei crize de lichiditate.

Grindeanu a susținut că aproximativ 50.000 de locuri de muncă ar putea fi pierdute în acest scenariu. De asemenea, a afirmat că actualul context politic împiedică realizarea rectificării bugetare și pregătirea bugetului pentru 2027, în timp ce absorbția fondurilor europene înregistrează întârzieri.

PSD cere ca taxele să nu crească în 2027 și anunță termene pentru măsurile economice

Sorin Grindeanu a explicat că PSD a acceptat participarea la guvernare după ce prioritățile solicitate de partid au fost incluse în programul Cabinetului Niculescu.

Una dintre principalele condiții este prezentarea în Parlament, până la 1 noiembrie 2026, a situației reale a deficitului bugetar și a datoriilor amânate.

Totodată, PSD solicită semnarea unui memorandum cu reprezentanții mediului de afaceri și ai sindicatelor, prin care să fie asigurată predictibilitatea fiscală pentru anul viitor.

"Mai clar spus: că nu vor crește taxele anul viitor", a precizat Grindeanu.

O altă prioritate este aprobarea rectificării bugetare până la 1 noiembrie, astfel încât să fie acoperite cheltuielile necesare pentru spitale, servicii esențiale și funcționarea instituțiilor publice.

Social-democrații cer și inventarierea proiectelor finanțate prin fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat, inclusiv a celor care urmează să fie transferate pe finanțare națională.

Planul de relansare economică ar trebui pus în aplicare accelerat până la 15 noiembrie, iar proiectul bugetului de stat pentru 2027 ar urma să fie elaborat până la 1 decembrie, cu respectarea țintelor de deficit și menținerea investițiilor la un nivel ridicat.

Indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame, printre prioritățile PSD

Printre măsurile pe care PSD le-a solicitat pentru participarea la guvernare se numără indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, și majorarea pensiei minime.

Partidul cere și eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.

O altă prioritate anunțată de Grindeanu este prezentarea unui set de măsuri pentru asigurarea necesarului de energie și încălzire în sezonul rece.

Aceste propuneri fac parte din programul de guvernare pe baza căruia social-democrații au decis să susțină viitorul Executiv.

PSD vrea comasarea localităților cu până la 1.500 de locuitori

Sorin Grindeanu a anunțat că reforma administrativă reprezintă o altă condiție importantă pentru participarea PSD la guvernare.

Potrivit acestuia, partidul susține comasarea voluntară a localităților cu până la 1.500 de locuitori, precum și reorganizarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor statului.

Măsurile ar urma să fie incluse într-un proces mai amplu de reformă a administrației publice.

PSD va evalua Guvernul Niculescu după șase luni

Liderul social-democrat a anunțat că participarea PSD la guvernare va fi însoțită de o evaluare a rezultatelor noului Executiv.

"Foarte important! PSD va face o evaluare a performanțelor Guvernului Niculescu după primele șase luni de guvernare", a declarat Sorin Grindeanu.

Evaluarea va viza activitatea Cabinetului Niculescu și rezultatele măsurilor asumate prin programul de guvernare.