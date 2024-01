Vezi și

Deputatul AUR Adrian Axinia a reclamat disparitia presedintelui Klaus Iohannis la Sectia 17 de Politie din Capitală. Reclamatia a primit număr de înregistrare, iar oamenii legii ar fi obligati, conform legii, să înceapă acum o anchetă. Asta ar însemna ca Politia să îl caute pe Klaus Iohannis la domiciliul familiei prezidentiale din Sibiu sau la locul de muncă, adică la Palatul Cotroceni. Ultimul eveniment public la care a participat presedintele dateaza din 18 decembrie, cu o saptamana inainte de Craciun. Admin Prezidentiala a anuntat ca seful Statului il va primi luni la Palatul Cotroceni pe seful Guvernului din Vietnam. Între cele două momente a trecut mai bine de o luna, interval in care presedintele a semnat mai multe decrete si a promulgat mai multe legi.

Potrivit Constitutiei, deputatii si senatorii au imunitate parlamentară. Asta înseamnă că ei nu pot răspunde juridic pentru opiniile politice exprimate timpul mandatului. Din acest motiv, nu este clar dacă reclamatia, depusă evident din motive pur politice, îi poate aduce probleme penale deputatului AUR. "Întrebarea fundamentala e asta: obtin partidele care fac caterinca de ceilalti beneficii? Atentie! Beneficiu nu e sa rada electoratul, beneficiul e sa mearga sa ii voteze. Aici eu am mari dubii. Asa am face Partidul umoristilor din Romania, am face numai sketch-uri, numai meme si numai caterinci si am lua 4 voturi ca nici noi intre noi nu ne-am vota", a declarat Cristian China-Birta, consultant comunicare.

Şi un alt partid din Opozitie a reclamat în mod ironic asa-zisa disparitie a presedintelui. USR a postat pe Facebook un afis cu chipul lui Klaus Iohannis si textul "persoană dipărută". O altă imagine arată o pârtie de schi si mesajul "găseste-l pe Klaus Iohannis". "Vedem ca sunt proteste, sunt fierberi sociale. Orice alt presedinte ar fi stat de vorba cu oamenii, ar fi aratat ca este prezent, ca il intereseaza, ca stie ce se intampla", a declarat Ionuţ Moşteanu, deputat USR.

"Imaginati-va ca intreaga campanie electorala ar fi doar caterinca. Am rade doua saptamani, dar dupa ne-am enerva. Ba, voi vreti sa ne conduceti ma? Pai ce sunteti ma, comicii vestiti ai ecranului? sau sunteti partide care trebuie sa faca mai bine la sanatate, la educatie, la infrastructura? aici e pericolul", a declarat Cristian China-Birta, consultant comunicare. Klaus Iohannis va preda puterea pe 21 decembrie, ziua în care îsi va încheia cel de-al doilea mandat de presedinte la Palatul Cotroceni.

