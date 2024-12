Video Ion Iliescu şi Vadim Tudor, anul în care românii au votat "răul cel mai mic". Unul promitea că scoate ţara din sărăcie, altul făcea "spectacol" cu fiecare ocazie

La 35 de ani, aproape, de la primele alegeri libere din România, continuăm să analizăm anii în care am votat cu inima sau cu mintea şi încercăm să aflăm ce am greşit. Astăzi, despre anul 2000, când am mers la urne ca să alegem răul cel mai mic. În turul doi erau atunci Ion Iliescu şi Corneliu Vadim Tudor. Unul promitea că scoate ţara din sărăcie. Celălalt, că face ordine cu mitraliera. A fost cea mai scăzută prezenţă la urne de până atunci la prezidenţiale. Mulţi au pus ştampila pe Iliescu, chiar dacă juraseră că nu vor face asta niciodată.