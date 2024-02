Iulian Dumitrescu demisionează din toate funcţiile deţinute în PNL. Reacţia lui Ciucă: Pentru a nu prejudicia partidul

Nicolae Ciucă a avut prima reacție despre dosarul în care este vizat prim-vicepreședintele PNL, Iulian Dumitrescu, președintele CJ Prahova.

„PNL, ca de fiecare dată nu a obstrucționat justiția” și că la finalul zilei, după ce a venit comunicatul de la DNA cu punerea sub acuzare a lui Dumitrescu, acesta și-a prezentat demisia. „Am stat de vorbă cu Iulian Dumitrescu și, ca de fiecare dată, pentru a evita prejudiciul de imagine a partidului, a fost luată decizia de a-și da demisia din toate funcțiile”, a spus Ciucă.

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, prim-vicepreşedintele PNL Iulian Dumitrescu, plasat sub control judiciar de DNA într-un dosar în care este suspectat de luare de mită şi fals în declaraţii, a anunţat, pe Facebook, că demisionează din toate funcţiile deţinute în partid, ”deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speţă”.

”Având în vedere existenţa dosarului în care D.N.A. mi-a adus acuzaţiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speţă. Aşa cum am mai afirmat, am pus la dispoziţia procurorilor toate informaţiile şi datele solicitate. Colaborez cu instituţiile statului pentru a se lămuri cauza şi a se afla adevărul faptic. Conform legii, sunt în continuare beneficiarul prezumţiei de nevinovăţie”, a scris Iulian Dumitrescu pe Facebook, joi seară.

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, prim-vicepreşedintele PNL Iulian Dumitrescu, a fost plasat sub control judiciar, joi seară, de către procurorii DNA. El a părăsit sediul DNA, unde ajunsese cu câteva ore înainte. Potrivit DNA, Dumitrescu este cercetat pentru luare de mită şi fals în declaraţii, după ce ar fi primit peste 16 milioane de lei de la un om de afaceri care avea un contract cu CJ, iar ulterior a mai obţinut unul. În dosar este vizat şi administratorul public al judeţului Prahova, Vasile Anna-Maria. Sub control judiciar au fost plasaţi şi sora lui Dumitrescu şi soţul acesteia.

