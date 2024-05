Vezi și

Vizita lui Klaus Iohannis la Casa Albă a fost tinută la secret până în ultima clipă. Administratia Prezidentială a făcut anunţul cu doar 24 de ore înainte. Momentul va marca 20 de ani de la aderarea României la NATO, iar Joe Biden îi va multumi lui Iohannis pentru faptul că România găzduieşte, în prezent, aproape 4.000 de soldati americani, cei mai multi in baza NATO de la Mihail Kogălniceanu. Negocierile din Biroul Oval vor viza si lupta dintre Klaus Iohannis si Mark Rutte pentru şefia NATO.

Şeful Statului va fi premiat pentru întreaga carieră si pentru rolul său ca lider european

"Nu are rost sa ne uitam la cati au spus ce au spus, pana cand nu se obtine unanimitate nu se va hotarî absolut nimic", declara Klaus Iohannis pe 11 aprilie. În februarie, Casa Albă a informat Aliatii că Mark Rutte ar fi un SG excelent pentru NATO. Luna trecută a venit un nou mesaj de sustinere pt premierul Olandei. Ambasadorul american la NATO a anuntat că SUA sustin pe deplin instalarea lui Mark Rutte la vârful Aliantei. Premierul Olandei este preferat si de marile cancelarii occidentale: Germania, Franta si Marea Britanie. În plus, după negocieri complicate, Turcia le-a transmis Aliatilor că îl va sprijini Mark Rutte în cursa pt sefia NATO. Asta după ce, la final de aprilie, Mark Rutte s-a întâlnit la Ankara cu Erdogan. În acest moment doar trei state blochează consensul la vârful Aliantei - România, Ungaria lui Viktor Orban si Slovacia lui Robert Fico. Ultimii doi sunt lideri care promovează retorica si interesele Kremlinului in UE.

"Pentru presedintele Iohannis a se retrage acum din competitie ar suna ca o infrangere. Solutia de compromis ar trebui sa fie undeva la mijloc. Nici Rutte, nici Iohannis, un alt candidat. Ar fi cea mai diplomatica dintre toate", a declarat Cristian Pîrvulescu, decan la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA. Deşi calculele par clare, negocierile rămân deschise. "Pana la urma nu doar Romania conteaza aici. Ma intreb cum il va convinge Biden pe Viktor Orban sa nu mai aiba obiectii. Iar Viktor Orban i s-ar putea oferi o compensatie. Este evident ca Rutte si americanii i-au oferit lui Erdogan o compensatie", a declarat Cristian Pîrvulescu, decan la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA.

În Statele Unite, Klaus Iohannis se va întâlni si cu Mike Johnson, liderul majoritătii Republicane din Camera Reprezentantilor. Şeful Statului va fi premiat pentru întreaga carieră si pentru rolul său ca lider european si transatlantic.de Atlantic Council, un think-thank cu sediul la Washington. Distinctia a fost primită şi de preşedintii americani George Bush si Bill Clinton si de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Mulţi spun că ar fi, de fapt, un premiu de consolare.

Klaus Iohannis a călătorit peste Ocean cu un avion privat de tip Gulfstream G550, aceeasi aeronavă de lux folosită şi în vizita recentă din Coreea de Sud, dar si anul trecut, în turneul din Africa. Un site specializat în aviatie a publicat fotografii din interiorul avionului. Seful Statului a avut la dispozitie o cabină de duş, o bucătărie complet utilată si mai multe camere de lux, ca într-un hotel de 5 stele. Iohannis este însotit în America de ministrul de Externe, Luminita Odobescu, si ministrul de Interne, Catalin Predoiu.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că lucraţi sub calificarea dumneavoastră la locul de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰