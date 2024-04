Marcel Ciolacu, despre craterul de la Slănic: "S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreţi să fac?"

"S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreţi să fac? Să ştiu unde s-au făcut drumurile peste mine? Acolo s-au dat nişte autorizaţii de când s-au făcut acele drumuri. În schimb, am văzut reacţia statului român şi a situaţiilor de urgenţă în care au intervenit imediat. Am văzut cum a intervenit Prefectura. S-au mutat 42 de familii, s-au găsit soluţii. Aia am văzut. Dar nu-mi cereţi să ştiu unde...De exemplu, în Râmnicu Sărat, în judeţul Buzău, erau nişte hrube de pe timpul lui Brâncoveanu şi s-a lăsat drumul. Iertaţi-mă. S-a intervenit şi acolo. Am vorbit cu domnul Raed Arafat, am ştiut toate lucrurile în timp real", a declarat premierul Marcel Ciolacu, întrebat despre situaţia de la Slănic Prahova, unde o stradă s-a surpat şi a apărut un crater adânc de aproape 3 metri.

O porţiune din carosabilul străzii 23 August din oraşul Slănic s-a prăbuşit, joi, formându-se un crater de doi metri, care s-a mărit. Încă de joi, autorităţile au montat în zona afectată martori care să indice dacă se produc noi mişcări ale terenului.

Până în prezent, 42 de persoane au fost evacuate din imobilele aflate în proximitate. Două familii au fost adăpostite la pensiuni din localitate, cu care autorităţile publice locale au încheiat un protocol.

Terenul continuă să se taseze sub strada 23 August din oraşul Slănic au anunţat, vineri, autorităţile din judeţul Prahova. Situaţia este monitorizată continuu, iar personalul specializat contractat de Primăria Slănic efectuează măsurători pentru a transmite aceste informaţii expertului tehnic în domeniul Rezistenţei Mecanice şi Stabilităţii Terenului de Fundare a Construcţiilor şi a Masivelor de Pământ.

