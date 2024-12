Cum explică Ciolacu ieşirea de la guvernare: Unii parteneri au spus că le este silă și că se murdăresc de PSD. Eu în acest film nu vreau să mai fiu

Marcel Ciolacu a declarat joi despre decizia de a renunţa la guvernare că nu mai poate accepta ca unii dintre partenerii cu care a stat la masa discuţiilor să posteze că le este silă şi că se murdăresc de PSD. Preşedintele PSD a precizat că i-a informat pe colegii lui de această decizie şi a transmis că "luni e o zi foarte bună să votăm viitorul guvern format din PNL, USR, UDMR".

"Vom vedea în zilele următoare cum vor reuşi cele trei partide de dreapta care au mai fost la guvernare să termine negocierile şi şa cum am anunţat deja public Partidul Social-Democrat va vota acest guvern de dreapta nu neapărat din dragoste de cineva, dar trebuie să fim, cred că, din nou maturii din cameră. România are nevoie de o stabilitate politică care va duce automat şi la o stabilitate economică", a spus Ciolacu, după verificarea stadiului lucrărilor la obiectivul de infrastructură rutieră Autostrada A7, tronsonul 3 Buzău - Focşani.

El a arătat că acum 3 ani de zile li s-a cerut să vină la guvernare într-un moment foarte dificil. "N-am avut nici eu, nici colegii mei, anumite pretenţii, nici măcar să avem prim-ministru după o guvernare de dreapta pe care o ştiţi cum s-a finalizat, cu o criză socială şi cu un demers deja pornit de suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis, în acel moment. Am fost maturi, am adus o coerenţă guvernamentală", a mai spus Ciolacu.

Vezi și

Ciolacu: Luni e o zi bună să votăm guvernul format din PNL, USR, UDMR

Preşedintele PSD a arătat că atunci au intrat la guvernare şi au fost de acord să fie şi Nicolae Ciucă primul prim-ministru şi au decis şi o listă comună la europarlamentare. "S-a dovedit că a fost o decizie corectă, fiindcă acest trend suveranist nu a reuşit să se impună într-un moment în care s-a impus în multe alte ţări membre. (..) În România au decis să ne acorde votul de 50% atât PSD-ului cât şi PNL-ului. Nu contează pe cine a ajutat această decizie din punct de vedere politic.

Am stabilit că avem şi un calendar de alegeri în septembrie ca să fie şi chiar opţiunea de a avea un candidat unic. Poate găseam o personalitate. Deodată au început atacurile la mine şi la familia mea. Au început atacurile asupra miniştrilor, asupra actului de guvernare. Toată această incoerenţă, toate aceste atacuri au dus la o schimbare de atitudine a românilor, care au preferat un candidat pentru funcţia de preşedinte suveranist, pe care de altfel nu îl cunoştea nimeni şi s-a ajuns ca Partidul AUR să fie al doilea partid ca şi mărime din România", a mai arătat Ciolacu.

"După ce stai la masă, ore în şir, zile în şir, unii dintre partenerii cu care stai la masă să posteze că le este silă şi că se murdăresc de PSD, dar asta este, trebuie să facă cu PSD-ul guvernare, eu în acest film nu vreau să mai fiu. Eu cred că şi colegii mei, mai ales că am vorbit cu mulţi înainte de a lua această decizie, nu pot să mai accepte o această atitudine. Dar, fiind responsabili, vom vota în Parlament un guvern de dreapta, fără nici o reţinere", a completat Ciolacu.

El a precizat că luni e o zi bună pentru a se da votul pe noul guvern. "Invităm, poate luni este cel mai bine, e o zi foarte bună să votăm viitorul guvern format din PNL, USR, UDMR, de fapt e o revenire a guvernului de dreapta, poate de această dată vor reuşi măcar să se ridice, cât de cât, ca să zic aşa, la nivelul actului de guvernare din ultima perioadă, din ultimii trei ani de zile", a subliniat Ciolacu.

Ciolacu: Nu mai accept jigniri

Ciolacu a mai arătat că el nu îşi va împinge colegii într-o aventură politică şi a adăugat că nu mai acceptă jigniri. "Eu şi colegii mei suntem dispuşi să votăm un guvern minoritar fără nicio reţinere, pentru ca România să aibă o stabilitate politică", a arătat liderul PSD. "Eu sunt un politic care mi-asum lucruri. Şi eu îmi asum această decizie. Normal că va urma o discuţie şi o discuţie cu preşedintele Partidului Naţional Liberal, şi cu preşedintele UDMR, sper din tot sufletul şi cu doamna preşedintă USR, pentru că cu toţii trebuie să vedem adevărul.

Dar eu nu pot merge şi nu pot împinge colegii mei să intrăm într-o aventură politică, măcar cu un minimum de respect (..) Dacă cineva crede că eu, Marcel Ciolacu, voi împinge colegii mei într-o aventură politică, cu o perioadă limitată de timp, în funcţie de cine câştigă, cu toate jocurile politice ale fiecărui partid, pe mine m-au pierdut de partener", a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat unde s-au blocat concret discuţiile, preşedintele PSD a spus că "nu s-au blocat niciunde". "Ieri am văzut un partener cu care am stat la masă multe ore şi multe zile, că nu vrea să se murdărească de PSD şi îi e silă să stea la masă cu PSD. Nu avem nicio problemă", a arătat Ciolacu.

"Totuşi, aşa, într-un picior, cu PSDI-ul ăla care ne-a furat sute de mii de voturi, cu atacurile pe mine, cu toată manipularea din social media, făcută, după cum am văzut şi eu şi am citit şi eu, şi de alte state străine implicate, Partidul Social Democrat şi de această dată este cel mai mare partid din România. Eu nu văd ce silă am putut să transmit eu, ce sentimente de ură am putut eu să transmit când am respectat fiecare coleg din interiorul Guvernului României, indiferent de culoarea politică. Atunci, cred că e cel mai bine ca PNL, USR, UDMR, minorităţile naţionale să preia guvernarea şi să dezvolte România", a adăugat Marcel Ciolacu.

"Eu am înţeles ceva din votul român. Şi colegii. Declicul s-a întâmplat după ce românii ne-au dat 50% pe o listă comună. Pe urmă a început un circ total, din care nimeni n-a mai înţeles nimic", a precizat Ciolacu. El a menţionat că esenţial este ca România să aibă o stabilitate politică şi un guvern trecut prin Parlament până la sfârşitul anului. "Uitaţi restul de poveşti. Aşa ne-am pierdut şi aşa a crescut acest fenomen suveranist.

Vorbind de cine e ministru, dacă aţi împărţit ministerele, ce se întâmplă cu secretarii de stat, dacă nepoata lui Ciolacu e secretar de stat. Oameni buni, suntem într-o situaţie complicată. (..) Eu şi colegii mei suntem dispuşi să votăm un guvern minoritar fără nicio reţinere. Pentru ca România să aibă o stabilitate politică", a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Vrea PNL să fie la Senat şi, pe urmă, să-l atace pe Iohannis, n-am nicio problemă

Preşedintele PSD a declarat despre cine va prelua şefia Camerelor Parlamentului, că dacă vor să fie USR la Camera Deputaţilor, nu e nicio problemă, să fie, şi dacă vrea PNL să fie la Senat şi, pe urmă, să-l atace pe Iohannis, să îi ia locul şi lui Iohannis, nu are nicio problemă. "Dom'le, dacă vor să fie USR la Camera Deputaţilor, nu e nicio problemă, să fie. Vrea PNL să fie la Senat şi, pe urmă, să-l atace pe Iohannis, să îi ia locul şi lui Iohannis, n-am nicio problemă. Le urez succes. Credeţi că nu vedem ce se întâmplă?", a spus Ciolacu.

El a arătat că "politica o fac politicienii şi dacă ei vor ca politica să o facă alţii, care nu au treabă cu politica şi nu au mers în alegeri, el nu are nicio problemă". "În schimb, eu nu vreau să fiu partener la aşa ceva", a mai spus Ciolacu. Întrebat despre afirmaţia preşedintei S.O.S România, Diana Şoşoacă, că ar fi primit propunerea să intre la guvernare, Marcel Ciolacu a replicat, vizibil deranjat: "Doamnişoară, vreţi să mă jigniţi? Nu înţeleg întrebările dumneavoastră. Înţelegeţi că e un moment dificil. Nu mai merge cu astfel de întrebări. Facem rău ţării. Haideţi să ne oprim. Ce să comentez? Cum să existe aşa ceva? Vreţi să mă justific pentru ce i-a trecut cuiva prin cap?", a răspuns Ciolacu.

Întrebat dacă acest anunţ al PSD va arunca ţara în alegeri anticipate, Ciolacu a spus: "Nu. Sunt ferm convins că vom avea un guvern stabil, până la sfârşitul anului". Marcel Ciolacu a afirmat că nu a avut nicio discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis, după această decizie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Comparați prețurile produselor pe mai multe site-uri înainte de a le cumpăra? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰