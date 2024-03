Marcel Ciolacu răspunde la acuzaţiile lansate de Drulă cu privire la Roşia Montană. "Cred că au o problemă în altă parte. Ce, eu joc la bursă?"

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, îl acuză pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de faptul că a „manipulat bursa” prin declaraţiile pe care le-a făcut cu privire la procesul intentat de compania Gabriel Resources statului român şi la despăgubirile pe care le-ar putea plăti statul român. USR anunţă, în acest context, că sesizează DNA şi autorităţile canadiene cu privire la această situaţie.

Reacţia premierului la acuzaţia lansată de Cătălin Drulă

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloş îi cere demisia lui Marcel Ciolacu pentru acţiuni premeditate împotriva intereselor României în cazul Roşia Montană, scrie news.ro.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Iaşi cum răspunde acuzaţiilor celor care susţin că a contribuit, prin declaraţiile sale, la creşterea artificială a valorii acţiunilor Gabriel Resources.

„Eu mă bucur, ca şi prim-ministru, că nu las o datorie copiilor noştri, că am avut capacitatea administrativă de a câştiga un proces. Cei cu acuzaţiile, care au lăsat datorii de 200 de miliarde pe care le plătim noi toţi, eu nu le pot răspunde decât că cred că au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie. Deci într-o zi istorică a României unde avocaţii angajaţi de Guvernul României au reuşit să întoarcă un proces aproape pierdut, eu să răspund la acuzaţii de ce nu las României datorii? Unora care au făcut datorii de 200 de miliarde României? Mi se pare că poate nu trăim în aceeaşi lume! Ce bursă?”, a declarat Marcel Ciolacu sâmbătă, în timpul unei vizite pe care o face în judeţul Iaşi.

Întrebat cum îşi explică afirmaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora România ar fi urmat să piardă procesul Roşia Montană, premierul spune că nu el a făcut astfel de declaraţii.

„Dar nu am venit cu aceste explicaţii. Eu, ca şi prim ministru, de câte ori am avut intervenţii pe acest proces, am spus că românii vor cunoaşte adevărul. Nu am dat nicio informaţie, nu am dat niciun document din Guvernul României, nu am dat de niciunde nicio motivare care să influenţeze acest proces. Am spus foarte clar: toate documentele vor fi puse la dispoziţia presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce vorbim? Despre ce bursă? Ce, eu joc la bursă? Poate dânşii joacă la bursă şi ştiţi bine că joacă la bursă, dar problema este că s-au jucat cu banii României. Cum adică, eu câştig un proces şi nu las o datorie de miliarde de euro României şi nu aduc o criză economică în România şi o debusolare a sistemului fiscal şi macroeconomic şi eu sunt acuzat că de ce am câştigat procesul? Chiar nu le e ruşine?”, adaugă Ciolacu.

Ciolacu spune că nu a avut informaţii de la avocaţi, pentru că nu a avut acest drept

„Ne jucăm cu aşa ceva?”, a adăugat Ciolacu, în acest context.

El admite că „s-a pregătit” şi a avut şi „o preocupare” cu privire la posibilitatea de a pierde procesul.

„Bineînţeles că m-am pregătit, dacă vă uitaţi pe agenda mea publică, veţi vedea că chiar era o preocupare. Dar nu e cazul. Am încă datoriile lu domnu Cîţu de plătit. Încă plătesc la cele 200 de miliarde ale lu domnu Cîţu şi ale domnului Drulă. Asta e preocuparea mea! Bine că am scăpat cele de la Roşia Montană”, spune Ciolacu.

Acesta adaugă că nu Guvernul României va decide ce se va întâmpla cu zona Roşia Montană. El spune că dacă procesul ar fi fost pierdut, ar fi fost o urgenţă pentru Guvern „să întrebe populaţia” cu privire la viitorul acestei zone, subliniind însă că, din moment ce procesul a fost câştigat, a întreba populaţia nu mai reprezintă o urgenţă.

