Ministrul Burduja trimite Corpul de control să verifice de ce depozitele de gaze ale Depogaz s-au golit atât de repede

Ministrul Energiei a anunțat vineri trimiterea Corpului de Control la Depogaz pentru a verifica gestionarea stocurilor, după ce compania a raportat miercuri un grad de umplere de 42,8% și a decis să diminueze extracțiile. Sebastian Burduja dă asigurări că România nu rămâne fără gaz, iar aprovizionarea este asigurată. Nu există riscul unor pene de gaz sau al unor disfuncționalități în alimentarea populației. În plus, facturile rămân plafonate cel puțin până la 1 aprilie 2025, fără riscuri de scumpiri.

Depogaz deține 90,54% din capacitatea de stocare a României, iar principalele depozite sunt Bilciurești, Urziceni, Sărmășel, Ghercești și Bălăceanca.

Reacţia Ministerului Energiei

România are suficiente stocuri de gaze pentru iarnă, susţine Ministerul Energiei. "România are 1,35 miliarde normal metri cubi în depozite, cu un grad de umplere de 43,4%, cu 42,7% la Depogaz și 49,7% la Depomureș. Astăzi am convocat un comandament de iarnă cu principalele instituții și companii implicate în sectorul gazier – producători, furnizori, distribuitori, Transgaz, Depogaz – pentru a analiza situația stocurilor de gaze naturale și pentru a asigura continuitatea aprovizionării.

Am văzut anumite temeri în spațiul public și este firesc să răspund, inclusiv pentru a combate avalanșa de știri false propagate de extremiști, care și-au făcut din sectorul energetic ținta principală de atac. De ce? E simplu. România independentă energetic, adică suverană în fapt, nu convine celor care practică șantajul energetic. Ei vor doar să ne țină captivi.

Adevărul este unul singur și trebuie spus clar și răspicat. Avem suficient gaz? Vom rămâne fără căldură? Vom plăti mai mult? Concluzia specialiștilor alături de care am analizat situația este fără echivoc: România nu rămâne fără gaz pentru români și companiile românești!

1. Nu există riscul unor pene de gaz sau al unor disfuncționalități în alimentarea populației. România are resurse suficiente pentru a trece peste această iarnă, chiar dacă în anumite zile apelează la importuri, inclusiv pentru a-i susține pe frații noștri de peste Prut.

2. Depozitele sunt făcute să fie folosite, scopul lor este să ne ajute în zilele grele de iarnă, iar faptul că nivelul scade nu este un semn de criză, ci de normalitate. La final de martie, vom avea în continuare peste jumătate de miliard normal metri cubi de gaze în stoc. Nu avem motive de îngrijorare.

3. Da, urmează câteva zile mai reci, mai ales în regiunile montane și în sud-est. Dar, după 17 februarie, temperaturile vor fi mai blânde decât de obicei, iar presiunea pe consum va scădea. Specialiștii din domeniu monitorizează permanent situația, ne dau informări zilnice și ne asigură că nu există riscuri pentru populație.

4. Frații în veci for fi frați, indiferent de vreme și de vremuri. România și-a asumat să fie alături de Republica Moldova, iar sprijinul nostru vine în condiții comerciale corecte. Asta nu înseamnă că ne punem în pericol aprovizionarea – ci că suntem solidari.

5. Facturile rămân sub control, pentru că prețurile la energie electrică și gaze naturale sunt plafonate cel puțin până la 1 aprilie. Nu există pericolul unor scumpiri pentru consumatorul final. În acest moment, conform datelor Eurostat, românii plătesc al 4-lea cel mai mic preț la gaze din Uniunea Europeană.

6. Am decis să trimit Corpul de Control la Depogaz începând de astăzi. De ce? Pentru că este datoria noastră să ne asigurăm că fiecare metru cub de gaz este gestionat corect, că regulile sunt respectate, inclusiv programul de extracție și că siguranța aprovizionării este pe primul loc. Dacă vor exista nereguli, ele vor fi sancționate drastic. Raportul va fi public . Voi lua măsurile necesare fără ezitare.

7. Transgaz a furnizat prognoza completă a consumului estimat pentru perioada următoare. Avem datele legate de consum, producție și capacitate de extracție, pe fiecare zi în parte. Nu vom avea probleme să depășim săptămânile de iarnă rămase.

România nu rămâne fără gaz, iar românii nu trebuie să se îngrijoreze. Am încredere în oamenii din energie că gestionăm situația responsabil și transparent, ca de fiecare dată".

Depogaz anunță reducerea programului de extracție a gazelor din depozite

Depogaz a anunţat miercuri că, în prezent, gradul de umplere al depozitelor de gaze este de 42,8% din capacitatea tehnică de stocare şi că, începând de vineri, va diminua programele agreate de extracţie. "Având în vedere: gradul de umplere al depozitelor la această dată, de 42,8% din capacitatea tehnică de stocare; gradul de umplere de 26%, respectiv 20% al depozitelor Bilciureşti şi Urziceni, depozite care asigură aproximativ 75% din capacitatea zilnică de extracţie; cantităţile de gaze extrase în luna noiembrie 2024, suplimentar faţă de programul lunar de extracţie agreat cu beneficiarii serviciului de înmagazinare; diminuarea capacităţii zilnice de extracţie în lunile decembrie 2024 - martie 2025, datorită utilizării depozitelor Bilciureşti şi Urziceni la capacitate ridicată pentru acoperirea nominalizărilor zilnice solicitate de beneficiarii serviciilor de înmagazinare în luna noiembrie 2024; influenţa gradului de umplere al depozitelor asupra capacităţii de extracţie zilnică, vă aducem la cunoştinţă că începând cu 7.02.2025 vom fi nevoiţi să diminuăm programele agreate de extracţie", au anunţat reprezentanţii Depogaz printr-un comunicat postat, miercuri, pe site-ul companiei.

Astfel, în perioada 7-23 februarie 2025 programele de extracţie vor fi diminuate cu 20%, în perioada 24-28 februarie cu 40%, 1-12 martie cu 14% şi 13-31 martie cu 75%. Depogaz este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,54% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României. Depozitele sale deservesc acoperirea vârfurilor de consum şi regimului fluctuant al cererii, redresarea operativă a parametrilor funcţionali ai sistemului de transport (presiuni, debite) şi controlul livrărilor în situaţii extreme (opriri surse, accidente etc.).

Capacităţile operate de Depogaz sunt de circa 2,87 miliarde metri cubi, respectiv: depozitul Bilciureşti - capacitate activă 1,31 miliarde mc/ciclu; Urziceni - capacitate activă 360 milioane mc/ciclu; Bălăceanca - capacitate activă 50 milioane mc/ciclu; Sărmăşel - capacitate activă 900 milioane mc/ciclu; Gherceşti - capacitate activă 250 milioane mc/ciclu.

