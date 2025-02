"Înainte de a-și porni camerele, mi-a spus așa printre buze că l-am blocat pe Facebook și că o să fiu sancționată", spune o tânără.

Tânăra povesteşte că agentul de 23 de ani din Constanţa a oprit-o în trafic şi a amendat-o cu 1000 de lei pentru că nu a ştiut unde are triunghiurile reflectorizante în maşină. Cu câteva zile înainte, spune ea, poliţistul i-ar fi cerut prietenia pe Facebook, dar a fost refuzat.

Tânăra este convinsă că poliţistul s-a răzbunat

"M-am dat jos, i-am prezentat ce aveam și, de triunghi, i-am spus că nu știu unde sunt. Să mi le arate el. "Deci nu le aveți?". Am zis că nu știu unde sunt. I-am luat procesul-verbal și am plecat în drumul meu", povestește Ionela Tătărușanu, victimă.

Tânăra este convinsă că poliţistul s-a răzbunat. Mai ales că la o lună distanţă, a oprit din nou maşina ei. Doar că la volan se afla o prietenă. Nici ea nu a scăpat uşor. A rămas fără talon şi a primit o amendă în valoare de 810 lei.

"Pe 31 ianuarie am plecat să-mi fac un tratament. Am condus eu la dus, prietena mea la întors. S-a luat după mașina mea. A aprins girofarele să o tragă pe dreapta. Le-a luat talonul și au venit acasă. M-au sunat, mi-au spus. În procesul-verbal scrie "mai multe elemente de caroserie", dar era un singur element. Am depus plângere. Luni dimineață, chiar va pleca domnul avocat să depună plângere penală și să depună contestație", a continuat Ionela Tătărușanu.

Şi alte tinere îl acuză pe poliţist de fapte similare

"Tot îmi făcea ochi dulci mie. Da eu nu am cum, e un copil pe lângă mine. Tot îmi făcea cu ochiul, îmi zicea: data viitoare, să ştii că tot o să te ard. Eu sunt farmacistă şi mai prin toamnă, aşa, am parcat la Sinoe. A zis că-mi ridică maşina, m-a atenţionat. Asta era într-o marţi, joi, îl găsesc lângă maşină: nu vă mai urcaţi în maşină că am sunat deja să v-o ridice. M-am urcat în maşina şi am plecat. Pe urmă m-a oprit el de câteva ori, nu prea a găsit ce să-mi facă", spune o altă victimă.

O altă femeie l a reclamat şefilor din Poliţie că i-a trimis poze porno pe telefon.

Tânără: Ce mi-ai trimis că îmi e frică să deschid?

Polițist: Nimic, uită-te fără frică.

Tânără: Tu eşti sănătos?

Poliţia a deschis o anchetă internă. Agentul nu a putut fi contactat pentru a-și spune punctul de vedere. În urma anchetei, el riscă să-și piardă locul de muncă.

