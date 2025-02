Amenințat cu excluderea din PSD dacă va candida la prezidențiale, Victor Ponta a început deja să strângă semnăturile necesare: are nevoie de cel puțin 200.000 de susținători. "O să iau în cel mai scurt timp decizia. Am luat deja decizia să nu stau pe margine și să mă uit. Pentru că eu mă uit în viitor și pentru că am viitor", a spus Victor Ponta.

Ponta a anunțat azi că își dorește "o strategie prin care România să urce în trenul schimbării condus de Trump și Elon Musk". "Oamenii vor să voteze ei, nu ceea ce decid șefii de partid. Sunt un om care timp de 10 ani m-am luptat cu acest sistem, am învățat foarte mult față de acum 10 ani, când eram prea tânăr, prea necopt", a declarat Victor Ponta.

"E un tip imprevizibil și s-a gândit să candideze. Sunt două variante: ori pleacă Victor Ponta, ori va fi exclus (n. din partid). E posibil ca anumiți membri de partid să îl susțină", a declarat Paul Stănescu, secretar general PSD.

"Dacă nu voi lua suficiente voturi cât să câștig de la alegători PSD, de la alegători PNL, asta va fi responsabilitatea mea. Nu a conducerii PSD și nu a conducerii PNL", a declarat Crin Antonescu, candidat PSD-PNL-UDMR.

Nicușor Dan merge înainte cu candidatura la prezidențiale

Primarul Capitalei și-a lansat deja sloganul oficial și afișele de campanie. Asta chiar dacă șefa USR, Elena Lasconi, i-a cerut să se retragă din cursă.

"Calculul a fost făcut. Din momentul în care m-am înscris, nu mă mai retrag. Ce e important este că noi avem politicieni care se adresează pe o zonă izolaționistă – negarea NATO și UE. Avem candidați care spun că e bine cum e acum. Și există foarte mulți oameni care spun că e nevoie de o reformă reală în România", a spus Nicușor Dan, primarul Capitalei.

De cealaltă parte, Gigi Becali susține că George Simion va candida în cele din urmă la prezidențiale: "Simion îi bate pe toți. Ia toată simpatia de la Georgescu, pe care l-a susținut, și toți care l-au susținut pe Georgescu vin la Simion.", a declarat Gigi Becali. "Sunt foarte mulți mafioți din țara asta care încearcă să mă împingă să mă dezic și eu, cum s-au dezis mulți de Călin Georgescu și de poporul român", a spus George Simion.

Cei care aspiră la funcția supremă în stat își pot depune candidaturile până pe data de 15 martie.

