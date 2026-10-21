Mircea Abrudean rămâne președintele Senatului, chiar dacă PNL a cerut demisia demnitarilor liberali

Mircea Abrudean va rămâne preşedintele Senatului după trecerea PNL în opoziţie, a precizat miercuri liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, menţionând că el a fost ales, nu numit, în acest post, care nu a fost revendicat de nimeni.

"Domnul Abrudean n-a fost numit politic, domnul Abrudean a fost ales de senatori, în baza unei înţelegeri politice, care nu a fost denunţată de nimeni. A solicitat cineva demisia domnului Abrudean? Aţi auzit pe cineva să spună treaba asta? Există în momentul ăsta în Senatul României o persoană mai potrivită decât domnul Abrudean să ocupe acest post? Nu ştiu, n-am auzit pe nimeni. Deci, atâta vreme cât n-am văzut ca cineva să revendice postul lui Abrudean, care eu cred că a fost unul dintre cei mai buni preşedinţi ai Senatului, atât în echilibru, cât şi prin prestanţă, cred că ar fi o inepţie să fie înlocuit", a afirmat Fenechiu, la Senat, întrebat dacă Mircea Abrudean rămâne preşedintele acestui for, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă se aşteaptă ca PSD să vină, la un moment dat, cu o solicitare de demisie a lui Abrudean din această funcţie, Fenechiu a răspuns că nu.

"Sincer, nu mă aştept, pentru că eu cred că, în contextul în care ai un Guvern minoritar şi în contextul în care vrei să faci o colaborare cu Partidul Naţional Liberal, trebuie să ţii cont de anumite aspecte, inclusiv instituţionale şi organizatorice. Pe de altă parte, aţi văzut activitatea lui Abrudean, e un personaj neconflictual, este tot timpul parte a soluţiei şi un om care stă de vorbă cu toată lumea şi caută soluţii. Deci, personal, n-am de unde să ştiu cum gândesc cei din PSD, dar, din informaţiile care le am, nu se pune această problemă", a declarat Daniel Fenechiu.

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După ultima şedinţă de partid, liberalii au decis ca toți membrii numiți în funcții guvernamentale, agenții și companii de stat trebuie să demisioneze. Cine refuza urma să fie fi exclus din partid.