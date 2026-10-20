Premierul Luca Niculescu afirmă, la finalul primei şedinţe de Guvern, care a avut loc marţi seară, că sentimentele sale legate de faptul că lucrează cu un guvern care este majoritar PSD "contează cel mai puţin", având în vedere situaţia ţării, care impunea un guvern cu puteri depline. "PSD şi-a asumat guvernarea, invitaţia fusese făcută şi către alte partide, alte partide care au decis să nu intre la guvernare, dar unele dintre ele au susţinut învestirea. Sentimenetele mele contează cel mai puţin. Ceea ce contează este că avem un guvern care să funcţioneze", susţine Luca Niculescu.

Niculescu, după prima şedinţă de guvern: "Contează mai puţin ce simt eu, contează să avem un guvern funcţional"

"A fost o şedinţă scurtă pentru organizarea activităţii în perioada următoare, ne vom întâlni des, alături de miniştri, pentru că sunt multe problemele pe care trebuie să le rezolvăm şi trebuie să le rezolvăm urgent: rectificarea bugetară, bugetul şi apoi pregătirea pentru iarnă. După aproape şase luni de criză politică s-au adunat multe urgenţe care pot fi rezolvate de către un guvern cu puteri depline", a afrmat Luca Niculescu, marţi seară, după prima şedinţă de Guvern.

Premierul, care a lucrat ca jurnalist şi diplomat, a fost întrebat cum se simte alături de un guvern majoritar PSD, el răspunzând că atunci când şeful statului l-a desemnat i-a lăsat "o plajă largă de alegeri" cu privire la guvern. "Contează mai puţin ce simt eu, contează rezultatul. Rezultatul este că după şase luni de criză avem un guvern cu puteri depline. PSD şi-a asumat guvernarea, invitaţia fusese făcută şi către alte partide, alte partide care au decis să nu intre la guvernare, dar unele dintre ele au susţinut învestirea. Sentimentele mele contează cel mai puţin. Ceea ce contează este că avem un guvern care să funcţioneze", a răspuns Niculescu.

Ce spune noul premier despre o posibilă creștere a taxelor începând de anul viitor

Luca Niculescu a fost întrebat despre o posibilă creștere a taxelor începând de anul viitor. El a ocolit răspunsul spunând că așteaptă "să vedem cum stăm cu cifrele fiscal bugetare". Declarațiile au fost făcute marți seara în timpul primei conferințe de presă pe care a organizat-o în calitate de premier. "Deficitul este ceva in care trebuie să ne încadrăm face parte din angajamentele României, știți cât de fragila este linia pe care trebuie să ne încadrăm", a spus premierul Luca Niculescu.

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Premierul a fost întrebat dacă poate garanta că nu vor exista creșteri de taxe anul viitor. El a evitat răspunsul spunând că trebuie să analizeze înainte cifrele exacte din economia României. "În momentul de față, vedem cum stăm cu cifrele fiscal bugetare până la finalul acestui an", a spus Niculescu adăugând că "evident nu este dorința nimănui să introducă noi taxe".