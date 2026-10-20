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Live Text A început ultima rundă de audieri pentru miniştrii lui Niculescu. De la ora 14:00, votul în Parlament

Astăzi este o zi decisivă pentru viitorul țării! La ora 14:00, noul Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu merge în fața Camerelor reunite ale Parlamentului pentru votul de învestitură care, așa cum arată acordurile dintre partide, ar putea pune capăt unei crize politice care durează de aproape jumătate de an. Luni, toţi miniştrii audiaţi au primit avize favorabile. 

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Editor Marius Gîrlaşiu
Publicat la 20.10.2026, 07:13 | Modificat la 20.10.2026, 10:10
Cuprins
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20.10.2026, 09:59

Ghigiu, audiat pentru portofoliul de la MIPE

Mihai Ghigiu (PSD) este audiat pentru portofoliul de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

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20.10.2026, 09:18

A început audierea ministrulu Marinescu

Radu Marinescu (PSD) este primul ministru audiat marți, pentru portofoliul Justiției. Marinescu a fost ministrul Justiției și în Guvernul Bolojan.

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20.10.2026, 08:18

Testul votului pentru Guvernul Niculescu

 

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20.10.2026, 07:27

Calculele în Parlament

 

  • PSD are în Parlament 92 de deputaţi şi 35 de senatori, în total -127 de parlamentari
  • PNL are 55 de deputaţi şi 26 de senatori - 81 de parlamentari
  • UDMR are 21 de deputaţi şi 10 senatori, în total - 31 de parlamentari

Cele trei grupuri parlamentare au în total 239 de voturi, mai mult decât suficiente pentru ca Guvernul Luca Niculescu să fie învestit, dacă toţi parlamentarii formaţiunilor vor vota.

Au mai anunţat că vor vota Guvernul şi grupul parlamentar al minorităţilor - 17 parlamentari, grupul Uniţi pentru România (UPR) din Camera Deputaţilor -16 membri şi neafiliaţii - 14 deputaţi şi 8 senatori precum şi grupul PACE din Senat - care are 7 membri, ceea ce ar duce la aproape 300 de voturi pentru Guvernul Luca Niculescu.

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20.10.2026, 07:26

Votul de învestitură, de la 14:00

Votul pentru Cabinetul Luca Niculescu, de la ora 14.00. E nevoie de 233 de voturi pentru ca Executivul să fie învestit şi să se termine perioada de interimat a Guvernului demis condus de Ilie Bolojan. AUR şi USR au anunţat că nu vor vota, PNL şi UDMR au semnat un acord de susţinere cu premierul desemnat.

Cu toate acestea, sunt unii parlamentari PNL care nu vor da votul Guvernului. PNL Iaşi a anunţat sâmbătă că nu susţine învestirea noului Cabinet, decizia fiind luată în unanimitate de Biroul Politic Judeţean.

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20.10.2026, 07:26

AUR şi USR nu votează Guvernul Luca Niculescu

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, luni, că parlamentarii Alianţei pentru Unirea Românilor nu vor vota Guvernul Luca Niculescu din mai multe motive, unul dintre acestea fiind că acesta a fost constituit prin "impunerea în mod nedemocratic a voinţei personale a preşedintelui Nicuşor Dan", dar şi printr-o susţinere mascată din partea PNL şi UDMR.

Şi Comitetul Politic al USR a decis, cu unanimitate de voturi, să voteze împotriva Guvernului Luca Niculescu. "Un guvern care va fi condus de la sediul PSD şi care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susţinerea noastră", a declarat liderul formaţiunii, Dominic Fritz.

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20.10.2026, 07:22

Continuă audierile în Comisii

Marţi, audierile încep la ora 09.00 şi se încheie la ora 12.00, urmând să fie audiaţi miniştrii nominalizaţi la Justiţie - Radu Marinescu, Mihai Ghigiu - Proiecte Europene, Externe - Dan Neculăescu, Muncă - Florin Manole şi Sănătate - Alexandru Rogobete.

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ. Votul de învestitură în plenul Camerelor reunite este programat marţi, de la ora 14.00.

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20.10.2026, 07:19

Toţi miniştrii audiaţi luni au primit avize favorabile

 Luni, toţi miniştrii audiaţi au primit avize favorabile, dar prezentarea programelor în comisiile parlamentare s-a transformat într-un meci al acuzaţiilor presărate cu insulte. Deşi au decis să voteze învestirea guvernului, liberalii i-au desfiinţat în comisii pe miniştrii propuşi de PSD. De critici a avut parte şi independentul propus la Digitalizare, care a venit la audiere cu o jumătate de oră întârziere, după ce s-a rătăcit în Parlament. 

Au fost audiaţi miniştrii: Agricultură - Florin Barbu, Dezvoltare - Marcel Alexandru Stoica, Energie - Dumitru Chisăliţă, Apărare - Radu Oprea, Economie - Daniel Zamfir, Digitalizare - Bogdan Dumitru, Finanţe - Alexandru Nazare, Educaţie - Sorin Costreie, Învăţământ preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu, Afaceri Interne - Marian Neacşu, Transporturi - Ştefan Ovidiu Popa, Mediu - Natalia Intotero şi Cultură - Ioana Ciocan

Guvernul Luca Niculescu are 17 miniştri, 11 dintre ei şi un ministru delegat fiind propuşi de PSD, iar ceilalţi fiind fără apartenenţă politică.

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Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu
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