Calculele în Parlament

PSD are în Parlament 92 de deputaţi şi 35 de senatori, în total -127 de parlamentari

PNL are 55 de deputaţi şi 26 de senatori - 81 de parlamentari

UDMR are 21 de deputaţi şi 10 senatori, în total - 31 de parlamentari

Cele trei grupuri parlamentare au în total 239 de voturi, mai mult decât suficiente pentru ca Guvernul Luca Niculescu să fie învestit, dacă toţi parlamentarii formaţiunilor vor vota.

Au mai anunţat că vor vota Guvernul şi grupul parlamentar al minorităţilor - 17 parlamentari, grupul Uniţi pentru România (UPR) din Camera Deputaţilor -16 membri şi neafiliaţii - 14 deputaţi şi 8 senatori precum şi grupul PACE din Senat - care are 7 membri, ceea ce ar duce la aproape 300 de voturi pentru Guvernul Luca Niculescu.