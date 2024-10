Nicușor Dan, de acord cu întrebarea PSD despre droguri la referendum: Este legal să fie odată cu alegerile prezidențiale

Nicuşor Dan a declarat vineri că este absolut legal să avem referendum local simultan cu alegeri prezidenţiale iar singura chestiune este una tehnică care poate fi rezolvată prin proiectul de lege iniţiat de PNL. Primarul a menţionat că, dacă fac referendum separat, costurile sunt undeva între 7 şi 10 milioane de lei. Despre propunerea PSD pentru introducerea unei întrebări în referendum, care să privească combaterea traficului de droguri în şcoli, primarul Capitalei a spus că de principiu este de acord.

Nicuşor Dan: Dacă se face separat, referendumul costă 7-10 milioane de lei

"Vreau să mulţumesc preşedintelui Partidului Naţional Liberal pentru că a creat cele 20 de propuneri cu care am ieşit în spaţiul public, care ţin de modul în care primarul municipiului Bucureşti poate să-şi exercite atribuţiile şi de legătura sa cu guvernul şi cu Parlamentul. În al doilea rând vreau să mulţumesc pentru faptul că PNL susţine referendumul local şi mai mult decât atât, aşa cum a spus domnul preşedinte al partidului, a iniţiat un proiect de lege prin care organizarea referendumului local să poată să fie simultană cu aceiaşi membri ai secţiilor de votare, cu alegerile prezidenţiale", a spus Nicuşor Dan la sediul PNL.

Întrebat dacă Primăria Capitale este pregătită să susţină un referendum pe banii săi şi cât ar costa acesta din bugetul Capitalei, Nicuşor Dan a spus: "În primul rând, ca să fie foarte clar, este absolut legal să avem referendum local simultan cu alegeri prezidenţiale. Este absolut legal. Singura chestiune este una tehnică, dacă există un text de lege care nu există încă şi pentru care există proiectul, pentru ca birourile electorale şi de municipiul şi de secţii care fac alegeri de prezidenţiale să se ocupe şi de referendum local. Dacă există acest text de lege, cheltuiele vor fi mai mici, vor fi mai puţini oameni. Dacă nu există, el trebuie organizat separate".

Primarul a menţionat că, pentru a fi organizat separat, sunt nişte proceduri pe care legea le defineşte."În primul rând, se va constitui un alt Birou Electoral Municipal (..) şi mai departe biroul electoral municipal coordonează şi primarii de sector au principala atribuţie, ca şi la toate celelalte rânduri de alegere, de a găsi spaţii, de a pune cabine şi toată logistica necesară", a completat Nicuşor Dan.

"Legat de costuri, dacă facem referendum separat, costurile sunt undeva între 7 şi 10 milioane de lei şi imediat după ce vom vota în Consiliul General convocarea referendumurilor, vom vota şi o rectificare pentru ca aceşti bani să fie în bugetul nostrum, ca să putem să plătim toate cheltuieli", a completat Nicuşor Dan.

Despre propunerea PSD pentru introducerea unei întrebări în referendum, care să privească combaterea traficului de droguri în şcoli, primarul Capitalei a spus că de principiu este de acord. "De principiu sunt de acord. N-am văzut textul, n-am văzut dacă produce o schimbare, adică dacă nu este o manifestare de voinţă fără efecte juridice sau este una cu efecte juridice. Evident că e o temă care ne preocupă pe toţi", a completat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Nu am luat o decizie fermă cu privire la susţinerea unui candidat

Nicuşor Dan a mai declarat vineri că nu a luat o decizie fermă cu privire la susţinerea unui candidat la prezidenţiale, pentru turul I şi o să vadă în turul II. Primarul Capitalei a fost întrebat, după întâlnirea cu liderul PNL Nicolae Ciucă, dacă s-a decis ce susţinere are pentru candidaţii la alegerile prezidenţiale.

"Ce a spus domnul preşedinte este că am semnat acea listă de posibilitate de candidatură, aşa cum am semnat pentru alţii doi candidaţi de dreapta", a precizat Nicuşor Dan. El a menţionat că nu a luat încă o decizie privind susţinerea unui candidat în turul I al alegerilor prezidenţiale. "Nu am luat o decizie fermă cu privire la susţinere pentru turul 1. O să vedem în turul 2", a completat Nicuşor Dan.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat vineri, după întâlnirea cu primarul Capitalei, Nicuşor Dan, că au convenit pe subiectele legate de susţinerea proiectelor comune, inclusiv pe susţinerea candidaturii la alegerile prezidenţiale şi pe aspectele legate de susţinerea de către PNL a referendumului propus de primarul general.

