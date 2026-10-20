Noul premier Luca Niculescu, după vot: Mulțumesc PSD pentru susținere și implicare

"Este un moment important pentru România; ieșim din aproape 6 luni de criză”. Aceasta este prima reacție a noului premier Luca Niculescu, după ce a trecut de votul Parlamentului.

Imediat după anunţarea rezultatului votului din Parlament, noul premier Luca Niculescu le-a multumit social democraţilor pentru susţinere si implicare. PSD are 12 reprezentanţi în Guvernul condus de Luca Niculescu. Ceremonia de depunere a jurământului la Cotroceni are loc de la ora 19:00.

"A fost o zi importantă în Parlamentul României. Vreau să le mulţumesc parlamentarilor pentru votul acordat acestui Guvern - cele 280 de voturi primite. Este un vot care ne responsabilizează, care ne onorează, evident, dar în primul rând ne responsabilizează, pentru că ştim condiţiile în care a fost acordat acest vot. Vreau să le mulţumesc reprezentanţilor PSD pentru susţinere şi pentru implicarea în acest Guvern. Vreau să le mulţumesc de asemenea şi unor formaţiuni precum Partidul Naţional Liberal, UDMR, Grupul minorităţilor naţionale şi tuturor acelor parlamentari care au susţinut acest Guvern", a spus Luca Niculescu la finalul şedinţei plenului reunit al Parlamentului.

Niculescu a subliniat că era foarte important ca România să aibă un guvern. "Încheiem astfel azi cinci luni şi jumătate de criză politică, care înseamnă costuri pentru români, costuri pe care le simt în facturi, costuri pe care le simt în creşterea şomajului, costuri pe care le simţim şi în situaţia economică, în situaţiile geopolitice. Este foarte important şi era foarte important ca România să aibă un guvern. Din această seară, România are un guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă, prima şedinţă de guvern va fi în această seară. Şi, chiar dacă venim din medii şi orizonturi diferite, chiar dacă unii din această echipă sunt politicieni, unii cu multă experienţă în politică, iar alţii sunt independenţi, sunt din lumea academică, sunt din lumea artistică, vom forma o echipă şi vom lucra împreună".

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Guvernul Luca Niculescu a fost învestit de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului cu 280 de voturi pentru şi 58 de voturi împotrivă dintr-un total de 338 de voturi valabil exprimate.