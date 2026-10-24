Deputatul PNL Alexandru Muraru lansează un atac la adresa PSD și susține că Ilie Bolojan, fostul premier, va deveni principalul adversar politic al social-democraților. Într-o postare pe Facebook, liberalul afirmă că Bolojan ar putea reduce la jumătate numărul parlamentarilor PSD și îi acuză pe liderii partidului că vor încerca să îi afecteze imaginea pentru a distrage atenția de la propriile probleme de guvernare.

"PSD și-a găsit nașul!". Muraru spune că Bolojan va înjumătăți numărul parlamentarilor PSD: Va fi coșmarul lor - Profimedia

Alexandru Muraru susține că Ilie Bolojan va reprezenta o amenințare politică majoră pentru PSD în următorii ani. Liberalul consideră că fostul premier are capacitatea de a construi o opoziție puternică și de a propune o alternativă la actuala guvernare.

"PSD și-a găsit nașul! Ilie Bolojan e cel care va înjumătăți numărul de parlamentari ai fostului partid comunist. Va fi coșmarul PSD în anii care urmează", a scris Alexandru Muraru pe Facebook.

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Muraru îi acuză pe liderii PSD că vor încerca să erodeze imaginea lui Bolojan

Deputatul PNL afirmă că social-democrații își vor concentra atacurile asupra fostului premier, atât pentru a-i slăbi poziția politică, cât și pentru a muta atenția publică de la activitatea guvernării.

În acest context, Muraru îi nominalizează pe Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, despre care susține că își vor consuma energiile în confruntări politice cu Ilie Bolojan.

"De asta, singurul "program de guvernare" al pesediștilor va fi să se plângă de greaua moșternire și să trăiască în trecut. Toate energiile lui Neacșu și Grindeanu vor fi consumate pe atacuri la adresa fostului premier", a transmis liberalul.

Muraru susține că Bolojan își asumă un rol important în opoziție și că experiența sa administrativă îl poate ajuta să conteste actualul mod de funcționare a statului.

"Cu oamenii raționali se poate lucra, indiferent de partid"

În mesajul său, Alexandru Muraru face referire și la declarațiile lui Ilie Bolojan despre colaborarea dintre partidele politice, susținând că fostul premier a ajuns să constate cât de dificil este să lucreze cu persoane care nu respectă înțelegerile.

"Bolojan a spus un lucru simplu, pe care mulți politicieni îl evită. Cu oamenii raționali se poate lucra, indiferent de partid. Cu golanii este greu să faci treabă. Experiența ultimelor luni i-a arătat cât de puțin valorează înțelegerile pentru cei care le respectă doar atunci când le convin", a mai scris Muraru.

Deputatul liberal consideră că Ilie Bolojan poate construi, alături de alți politicieni, o alternativă la PSD, bazată pe reformarea administrației și limitarea privilegiilor.

"În următorii ani, România are nevoie de o opoziție care să nu uite ce a promis, să nu negocieze principiile și să fie pregătită să guverneze. Ilie Bolojan are ocazia să construiască această alternativă", a concluzionat Alexandru Muraru.