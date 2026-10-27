Muraru, vicepreşedintele PNL, despre reforma administrativă: E un fake ordinar, PSD nu vrea să reformeze nimic

Vicepreşedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, susţine că reforma administrativă propusă de Sorin Grindeanu este "un fake ordinar", el motivând că PSD vrea doar să pară că face reforme, în timp ce "împarte statul pe bucăţi".

Alexandru Muraru a scris pe Facebook că Grindeanu anunţă o reformă în administraţie fără criterii clare şi cu aplicare abia din 2028.

"Reforma administrativă a lui Sorin Grindeanu este un fake ordinar. PSD nu vrea să reformeze nimic. Vrea doar să pară că vrea, în timp ce îşi împarte statul pe bucăţi, de la ministere până la ultima primărie. Grindeanu a anunţat o reformă fără criterii, fără listă de localităţi, fără sprijinul partenerilor şi cu aplicare abia din 2028. Adică după ce PSD îşi termină treaba de ocupare a administraţiei", a afirmat Muraru.

Liberalul a declarat că asta nu e o reformă, ci "o manevră de imagine", făcută de un partid care a ieşit de la guvernare trântind uşa.

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"Acum încearcă să revină pe uşa din spate cu un proiect de vitrină", a precizat Alexandru Muraru.

El susţine că Ilie Bolojan a propus "o reformă reală care începea de sus, cu ministere, agenţii şi prefecturi, acolo unde se ascund sinecurile adevărate".

"Exact de aceea PSD nu a susţinut-o. Pentru PSD, reforma e bună doar când loveşte în comunele mici şi niciodată când atinge propriul aparat de la centru. O reformă se face la toate nivelurile sau nu se face deloc. PSD a avut şansa să o facă la nivel central şi a sabotat-o. Acum vine cu comasarea satelor ca să acopere tot ce a blocat. Nu ţine. PSD nu reformează statul. PSD îl ocupă", a adăugat Alexandru Muraru.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunţat, luni, după şedinţa conducerii partidului, că va propune premierului Luca Niculescu angajarea separată a răspunderii Guvernului pentru reforma administrativ-teritorială şi pentru reorganizarea la nivel guvernamental.