PSD include privatizarea companiilor în programul de guvernare, deşi pentru asta a dat jos Guvernul în aprilie

Partidul Social Democrat a transmis vineri că poziția sa în privința companiilor de stat profitabile sau care activează în domenii strategice a rămas aceeași: acestea nu trebuie vândute. Însă programul de guvernare 2026-2028 al premierului desemnat Luca Niculescu prevede posibilitatea listării la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni ale companiilor de stat, după modelul societăților din energie deja listate. Prevederea apare în contextul în care moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan a avut titlul "Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului".

"Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară şi fără o evaluare corectă, dar păstrăm posibilitatea listării unor pachete minoritare, pe modelul societăţilor din energie deja listate", se menționează în programul de guvernare depus de premierul desemnat Luca Niculescu.

De asemenea, potrivit programului de guvernare, companiile de stat care înregistrează pierderi timp de doi ani consecutivi vor trece printr-o analiză independentă și vor primi un rating public de la A (performanță solidă, fără sprijin public) la E (neviabilă), după o metodologie aprobată de AMEPIP. Pentru companiile clasate D sau E, autoritatea tutelară va decide, în maximum șase luni, între redresarea pe baza unui plan, un parteneriat public-privat sau lichidare. Înregistrarea pierderilor timp de trei ani consecutivi, în absența unui contract de serviciu public care să justifice activitatea, va declanșa ieșirea companiei din portofoliul statului. Totodată, companiile cu capital propriu negativ care nu pot fi redresate vor intra în procedura legală de insolvență, cu un plan social pentru angajați.

PSD-AUR au criticat guvernul Bolojan pentru o iniţiativă similară

Aceste prevederi apar în contextul în care, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, Ilie Bolojan a fost acuzat de "subminarea economiei naţionale" și de "sărăcirea cu bună ştiinţă a a României". Social-democrații au susținut că "Adevăratul scop al 'Planului Bolojan' este vânzarea frauduloasă și subevaluată a celor mai profitabile companii strategice din portofoliul statului român, ignorând securitatea economică națională".

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Guvernul Bolojan a fost acuzat de distragerea atenţiei publice pentru a da un "tun la adresa patrimoniului public".

"Pentru a distrage atenția publică, în scopul celei mai mari ticăloșii din ultimele decenii, s-a întocmit o listă de companii profitabile amestecate cu abilitate printre companiile cu pierderi și s-a pedalat pe urgența scoaterii acestora la vânzare. Această grabă nu are nimic în comun cu responsabilitatea guvernării. Are însă toate semnele unui tun la adresa patrimoniului public, sub masca unei panici bugetare și ale unei gândiri pe termen scurt, în care companiile profitabile devin primele victime." acuză moţiunea PSD-AUR.

Proiect legislativ pentru interzicerea instrăinării activelor statului la companiile naţionale

Mai devreme anul acesta, PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, a iniţiat un proiect de lege pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică. Acesta îşi propunea "interzicerea înstrăinarii acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută, până la data de 31 decembrie 2027".

"De asemenea, iniţiativa vizează suspendarea, până la data de 31 decembrie 2027, a tuturor operaţiunilor privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar, aflate în curs de realizare", se arată în proiectul de lege.

Proiectul a fost depus în aprilie, când PSD a rupt coaliţia, şi a primit votul final în Camera Deputaţilor pe 27 mai. Preşedintele Nicuşor Dan a atacat legea la CCR, care nu s-a pronunţat încă.

PSD susţine că nu va vinde companiile de stat profitabile

Vineri, PSD a transmis că poziția sa cu privire la companiile de stat profitabile sau care activează în domenii strategice a rămas aceeași: acestea nu trebuie vândute.

"PSD s-a opus şi se va opune vânzării acestor companii profitabile sau din domenii strategice pentru economia naţională, precum energia, apărarea sau sectorul bancar. Totodată, PSD nu s-a opus niciodată şi nu se va opune atragerii de investitori la companiile de stat aflate în dificultate", a transmis Partidul Social Democrat pentru Agerpres.

"Textul prevede explicit: 'Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară şi fără o evaluare corectă'. Este exact ceea ce PSD i-a reproşat în aprilie 2026 Guvernului Bolojan şi vicepremierului Oana Gheorghiu. Atunci PSD a cerut retragerea planurilor de vânzare a unor pachete de acţiuni ale unor companii profitabile, precum Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, evaluate cu mult sub potenţialul lor real. Aceeaşi distincţie apare şi în legea iniţiată de PSD (PL-x nr. 376/2026), care interzice înstrăinarea acţiunilor statului până la 31 decembrie 2027. Companiile care înregistrează pierderi cinci ani consecutiv sau aflate în insolvenţă stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sunt exceptate de la interdicţie (art. 1, alin. 2). Companiile pentru care programul de guvernare menţionează atragerea de investitori se încadrează în această logică, pe care PSD a susţinut-o tot timpul", mai spun social-democrații.