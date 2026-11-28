Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, crede, în ceea ce priveşte reorganizarea administrativ-teritorială, că "în afară de comasarea mică nu se va întâmpla nimic", precizând că nu crede în onestitatea demersului PSD şi susţinând că social-democraţii au o agendă ascunsă.

Ciprian Ciucu acuză PSD de "agendă ascunsă" în reforma teritorială: În cel mai bun caz nu se va întâmpla nimic - Sursa: Facebook/ Ciprian Ciucu

Ciucu a mai spus că în cel mai bun caz nu se va întâmpla nimic legat de această reorganizare administrativ-teritorială, iar în cel mai rău caz se va "întâmpla ceva rău", edilul declarându-se "extrem de pesimist" în privinţa acestor iniţiative ale social-democraţilor.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, ce a înţeles din discuţiile legate de reorganizarea administrativ-teritorială.

Ciucu: "Nu mai este eficient economic să susţinem actuala organizare teritorială a României"

"Este o temă legitimă. Nu mai este eficient economic să susţinem actuala organizare teritorială a României, pierdem foarte mult ca stat. Am salutat o astfel de iniţiativă, numai că nu am încredere în ea. Am văzut atât de multe iniţiative similare pe aceeaşi temă care nu s-au finalizat cu nimic. Şi atunci mi-am pus întrebarea dacă există o agendă ascunsă. Adică, dacă este o temă pe care ne-o aruncă cineva în ochi ca să ne mute atenţia de la alte teme. Sau dacă vor să comaseze în aşa fel localităţile astfel încât un anumit partid să câştige la alegeri mai mult", a declarat Ciprian Ciucu.

Articolul continuă după reclamă

În privinţa oportunităţii comasării Capitalei cu judeţul Ilfov, Ciucu a spus că, din punctul său de vedere, "la nivel conceptual-teoretic", răspunsul este afirmativ, dat fiind că Ilfovul "este o prelungire a Bucureştiului".

"Bucureştiul radiază dezvoltare în Ilfov. Dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov. Pe de altă parte, mă şi sperie gândul. Să iei Chiajna în Bucureşti cu toate problemele fabuloase de acolo, Popeşti-Leordeni, Voluntari, Dumnezeule mare! Cumva, măcar la nivel teoretic, Bucureştiul ar trebui să rămână aşa cum este, dar să aibă un cuvânt puternic în ceea ce se întâmplă în Ilfov, cum ar fi să fie un fel de capitală de judeţ, Bucureştiul, ca un fel de consiliu judeţean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important şi să coordoneze ceea ce se întâmplă şi în Ilfov", a explicat primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu a adăugat că în afară de o comasare mică nu se va întâmpla nimic.

Primarul Capitalei: "Nu cred în onestitatea demersului PSD"

"În afară de comasarea mică nu se va întâmpla nimic. A încercat Dragnea, avea foarte multă putere politică, au încercat alţii. Nu cred în onestitatea demersului PSD. Cred că au o agendă ascunsă. Şi în cel mai bun caz nu se va întâmpla nimic. În cel mai rău caz, se va întâmpla ceva rău. Sunt extrem de pesimist în ceea ce priveşte aceste iniţiative care vin de la dânşii. A fost în programul de guvernare. Puteau s-o facă împreună cu Bolojan, dar n-au vrut", a mai spus Ciprian Ciucu.