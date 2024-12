Fostul prim-vicepreşedinte al PNL, europarlamentarul Rareş Bogdan, spune că trebuie înţeles votul românilor, "să nu mai umblăm cu moşmondeli" şi a explicat că maturitate înseamnă ca cele patru partide pro-europene să se pună la masă pentru a da o soluţie pentru guvernare.

"Cred că pentru situaţia actuală, la ceea ce se anunţă anul viitor (...) cred că ar trebui să fim cât se poate de maturi, cât se poate de echilibraţi. Războiul între noi nu ne-a dus la nimic bun. PSD a luat cel mai mic scor din ultimii 35 de ani, PNL a luat un scor pe care îl aveam când erau neunite cele două partide, deci unul mic de 15%. Eu am spus că, dacă Nicolae Ciucă nu va ajunge în turul doi, dar din păcate nu m-au înţeles toţi din partid, partidul va lua maxim între 12 şi 14%. Din păcate s-a întâmplat asta. Nu spun că am avut gura urită să nu se înţeleagă altceva. Şi cred că în momentul ăsta ar trebui să fim cât se poate de maturi. România aşteaptă maturitate. Să înţelegem votul românilor, să nu mai umblăm cu moşmondeli. Maturitate înseamnă ca cele patru partide pro-europene să se pună la masă cât mai repede cu putinţă şi să dea o soluţie pentru guvernarea României", a declarat Rareş Bogdan.

El a precizat că România nu poate pierde ce a câştigat în ultimii 17 ani.

"E un moment extrem de important pentru România. România nu poate pierde ceea am câştigat cu foarte mare greutate în ultimii 17 ani şi un guvern în care Partidul Naţional Liberal trebuie să fie pentru că este garantul la Bruxelles, la Washington, la Londra, la Paris, a drumului pro-european, euro-atlantic al României, trebuie să aibă un cuvânt. De asemenea, Partidul Social Democrat care sper că de data asta lasă aroganţa şi Uniunea Salvaţi România sau cum se numesc ăştia ai lui Lasconi care sunt la 11% şi ei alături", a explicat fostul prim-vicepreşedinte PNL, care s-a referit şi la posibilitatea ca preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, să fie numit premier.

"Sigur că noi ne-am dorit să fie cu Ilie Bolojan, dar aici nu e vorba oameni. Aici este vorba să ne asumăm că trebuie să facem reforme. Am moşmondit-o trei ani de zile şi nu am făcut reforme", a mai transmis Rareş Bogdan. Întrebat dacă va susţine un premier din PSD, chiar pe Marcel Ciolacu, Rareş Bogdan a răspuns: "Dacă noi ne întoarcem acum la Marcel Ciolacu înseamnă că tot ceea ce s-a întâmplat în acest vot, această revoluţie votului nu a fost înţeleasă de...".

Rareş Bogdan consideră că România nu poate fi abandonată. "România nu poate fi abandonată, nu putem să fugim în munţi. Pentru mine e cel mai simplu, că eu mă duc la Bruxelles şi la Strasbourg unde să ştiţi că am ce face. ¬(...) Cel mai important lucru astăzi este ca românii care sunt speriaţi, în câteva zile ratele au crescut, dobânda cu care ne împrumutăm a crescut. Nu vreau să ajungem nici în junk cu economia şi nu vreau nici să pierdem banii din... pentru că fără ăia 80 de miliarde pe care i-am negociat la Bruxelles, nu eu, o echipă întreagă în frunte cu preşedintele", a explicat Bogdan.

Întrebat dacă PSD ar putea face o alianţă cu partidele suveraniste în cazul în care Călin Georgescu va deveni preşedintele României, Rareş Bogdan a răspuns: "Ar fi pentru ei sfârşitul. Eu cred în capacitatea liderilor de a fi pro-europeeni, inclusiv a celor de la PSD. Cred că ar trebui să fim cât se poate de rezonabili şi să ne gândim la lucrurile bune pe care le-am făcut şi la ceea ce avem de făcut pentru români pentru că altfel blocăm administraţii, blocăm absorbţia banilor europeni. Bulgariei tocmai i s-a suspendat plăţile din PNRR. Noi avem o problemă mare cu tranşa 2, tranşa 3 este aşteptată. Deci dacă nu facem reforme, pentru că nu e importantă o persoană aici, noi nu mai vorbim azi de oameni. Nu contează omul, contează asumarea de reforme. Trebuie reorganizarea administrativ-teritorială".

Tot marţi, Rareş Bogdan a anunţat că s-a retras din funcţia de preşedinte interimar al PNL Diaspora, în urma rezultatelor obţinute la alegeri.

"M-am retras din poziţia de preşedinte la diaspora. De ce? Am luat 60.000 de voturi, AUR a luat 200.000. Ce Dumnezeu să facem?! (...) La propunerea mea şi a vechii conduceri, ultimele zece filiale din PNL trebuie să plece acasă în urma scorului. Eu sunt în ultimele zece. (...) Eu sunt un om de onoare. Dacă am votat asta şi am spus că fac, eu mi-am depus ieri la secretariat demisia. Nu mi-a cerut nimeni, dar este firesc să o fac. (...) M-am retras din poziţia de interimar", a afirmat Rareş Bogdan, la Parlament, înainte de şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului. El a adăugat că a fost o greşeală că PNL nu a avut listă la Camera Deputaţilor pentru Diaspora. "Eu trebuie să-mi asum, pentru că sunt lider de filială, pentru că, probabil, acele câteva zeci de mii de voturi pe care le-am adus la votul partidului se duceau şi la Camera Deputaţilor", a mai spus europarlamentarul, precizând că rămâne membru în BPN, Biroul Executiv şi lider la Bruxelles.

Liderul USR, Elena Lasconi, care a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale, a discutat, marți dimineață, cu Marcel Ciolacu (PSD) pe tema susținerii social-democraților pentru Lasconi la alegerile de duminică. Potrivit surselor Observator, cei doi ar urma să se întâlnescă în jurul orei prânzului la Palatul Parlamentului. "Românii trebuie să decidă singuri ceea ce e mai bine pentru ei", declară Marcel Ciolacu, în privința alegerilor prezidențiale din 8 decembrie, evitând să facă o recomandare în numele PSD.

