Reacţia Administraţiei Prezidenţiale după ce Ciolacu a cerut desecretizarea cheltuielilor RA-APPS pentru vila din Aviatorilor

"Nu există nicio solicitare din partea Președintelui României, Klaus Iohannis, sau a Administrației Prezidențiale pentru atribuirea unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinația de reședință după încetarea mandatului de Președinte al României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare" a declarat vineri Administrația Prezidențială într-un răspuns pentru Observator.

Cum a izbucnit scandalul vilei din Aviatorilor

Premierul Marcel Ciolacu a cerut în şedinţa de guvern de joi secretarului general Mircea Abrudean să prezinte la final un document în baza căruia să se declanșeze procedurile de desecretizare a cheltuielilor efectuate de RA-APPS la Vila din Aviatorilor nr. 86 Liderul social democrat a făcut solicitarea în baza unui consens în coaliție în acest sens, au declarat surse politice pentru Observator.

Ciolacu a spus miercuri seară la Antena 3 că va cere desecretizarea documentelor pentru vila ce ar fi pregătită pentru Klaus Iohannis. "Chiar sunt surprins, m-am uitat la emisiunea cu domnul Nicolae Ciucă şi sunt surprins, am văzut că domnul Ciucă a spus că nu are nicio problemă să desecretizeze ceea ce este legal. Presupun repartiţia unei case nu sunt lucruri secrete. Mâine dimineaţă la şedinţa de Guvern voi cere secretarului general, domnul Ciucă a spus că nu are nicio problemă, secretarul general e din partea PNL, ministrul Justiţiei trebuie să ne spună ce e ilegal dacă arătăm cheltuielile şi repartiţia acelei vile şi vom afla", a spus Ciolacu. Premierul a fost întrebat dacă acea vilă este pregătită pentru Klaus Iohannis, însă el a răspuns că nu are informaţii.

Președintele Iohannis a transmis pe 12 martie 2024 că nu a solicitat nicio locuință de protocol, întrebat despre vila din Bulevardul Aviatorilor. "Am observat că există o preocupare intensă, dar este o preocupare legată de alegeri, este o preocupare electorală, nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință, nici nu mi s-a oferit, despre asta citesc în gazetă", a declarat atunci președintele Klaus Iohannis.

Scandalul a fost declanşat după ce Recorder a dezvăluit că Regia Protocolului de Stat (RA-APPS) renovează o vilă de pe Bulevardul Aviatorilor din București. Clădirea are aproximativ 1.200 mp, iar renovarea ar costa 7 milioane de euro. RA-APPS nu a spus ce destinaţie are. Conform legii, președintele României poate primi la finalul mandatului o casă din patrimoniul RA-APPS.

