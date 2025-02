"Greşeala autorităţilor ar fi doar dacă l-au dus la audieri fără să aibă probe. Dar nu cred că procurorii nu au probe. Am intrat în turul 2, la alegerile de anul trecut, aşa cum a făcut şi domnul Georgescu. Ce pot să vă spun despre mine este că am respectat la virgulă legea, cheltuieleile au fost transparente şi toată lumea ştie că domnul Georgescu nu a avut o campanie corectă. A anunţat că a cheltuit zero lei în campania electorală. Nu se poate aşa ceva. Eu am în continuare încredere în justiţia din România", a declarat Elena Lasconi, într-o conferinţă de presă, după întâlnirea pe care a avut-o la Cotroceni cu președintele interimar Ilie Bolojan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Întrebată dacă CCR ar trebui să îi interzică lui Georgescu la prezidenţiale, preşedinta USR a dat de înţeles că judecătorii ar trebui să aplice aceeaşi soluţie ca în cazul Dianei Şoşoacă.

"În calitate de candidat la prezidenţiale, având în vedere că CCR a decis să o scoată din cursă pe Diana Şoşoacă, de care mă delimitez total, dacă acest lucru nu se va întâmpla cu domnul Georgescu asta înseamnă că nu sunt consecvenţi. Pe de altă parte, şi-au săpat singuri groapa, pentru că, dacă îl vor invalida vor da foc la un butoi cu pulbere. Mă aştept ca în aceste momente să fim calmi şi raţionali, mai ales că vedem ce se întâmplă în toată lumea. (...) Dacă candidatul Călin Georgescu a încălcat legea şi există dovezi foarte clar în acest sens, atunci trebuie să răspundă în faţa legii. Dacă e să mă întrebaţi omeneşte, eu cred că democraţia înseamnă ca oamenii să fie lăsaţi să candideze şi poporul să decidă", a mai spus Elena Lasconi.

Călin Georgescu este audiat, la această oră, de procurori, în calitate de suspect, după ce a fost ridicat în trafic și dus cu mandat la sediul Parchetului General.

George Simion, la Parchet, după aducerea la audieri a lui Georgescu: Avem bănuieli că este vorba de poliţie politică

Liderul AUR, George Simion, a mers miercuri la Parchet, după aducerea la audieri a lui Călin Georgescu. El a precizat că au bănuieli că este vorba de poliţie politică şi că nu au văzut probele care îl încriminează pe Georgescu. "Vom sta liniştiţi, nu punem presiune pe justiţie, doar vrem să vedem că se respectă toate procedurile", a mai comentat Simion. "Trebuiau să apară probe dacă au fost folositi bani, nu? Nu am văzut probele. Poate le are pe aici acum. Hai să le vedem. Eu asta cer de trei luni de zile. Să vedem aceste probe", a spus George Simion, la Parchet.

El a anunţat că urma să se întâlnească cu Georgescu pentru finalizarea actelor pentru depunerea candidaturii acestuia. ”Până vedem acele probe de netăgăduit, avem şi noi bănuieli că este vorba de poliţie politică. Dacă apar probe de netăgăduit, vom vedea la momentul respectiv. N-am văzut nici o bucăţică de dovadă, nicio bucăţică de probă până în acest moment", a completat el.

George Simion a precizat că vor sta liniştiţi, să vadă ce se întâmplă şi să observe cum funcţionează instituţiile statului român. "Suntem aleşi ai poporului român, nu punem presiune pe justiţie, doar vrem să vedem că se respectă toate procedurile. Avem cu noi doi avocaţi, dumnealor vor vedea dacă se respectă actele de procedură penală. Ne vom adresa tuturor instituţiilor abilitate. Este normal şi este de datoria noastră să o facem, chiar dacă era doamna Lasconi în situaţia asta. Era de datoria noastră să supraveghem buna desfăşurare a alegerilor", a mai spus Simion.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi verificat şi aţi curăţat personal streşinile, balcoanele sau pervazurile de zăpadă și gheață? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰