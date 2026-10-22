Reacția lui Nicușor Dan, după atacurile din școli: "Avem nevoie de profesori pregătiţi să intervină"

Preşedintele Nicuşor Dan subliniază că România are nevoie de şcoli mai sigure, de profesori sprijiniţi şi pregătiţi să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar şi de măsuri pentru protecţia minorilor în utilizarea spaţiului online.

Reacția președintelui Nicușor Dan, după atacurile din școli: "Avem nevoie de profesori pregătiţi să intervină" - Profimedia

El aminteşte într-un mesaj publicat joi pe platforma X că au existat două incidente grave în şcoli în mai puţin de o săptămână - "două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm".

"În ultimii ani, am progresat în înţelegerea şi combaterea bullyingului. Dar regulile şi legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viaţa de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenţie la ce se întâmplă între copii, de intervenţie la primele semne şi de preocupare pentru cauzele violenţei, nu doar pentru consecinţele care pot fi devastatoare. Relaţia de încredere dintre profesori, părinţi şi copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea şi disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferenţa înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere", afirmă preşedintele.

Potrivit acestuia, diriginţii, profesorii consilieri şcolari şi toate cadrele didactice au un rol esenţial în recunoaşterea şi semnalarea acestor comportamente. Totodată, el remarcă agresivitatea online.

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"La fel de important este ca elevii să ştie că pot cere ajutor şi că vor fi ascultaţi, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară. Copiii noştri cresc astăzi între două lumi, cea reală şi cea virtuală. Pentru mulţi dintre ei, graniţa dintre ele aproape că nu mai există. Violenţa, hărţuirea şi agresivitatea nu mai sunt doar în curtea şcolii, ci şi pe ecranele pe care le privesc zilnic. Fiecare copil are dreptul să înveţe într-un mediu sigur, să fie protejat de violenţă şi să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât şi în mediul online. Siguranţa copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe şi e nevoie de soluţii care să reiasă din dialogul autorităţilor, specialiştilor, profesorilor, părinţilor şi elevilor. Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online", spune şeful statului.