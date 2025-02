Într-o analiză publicată în Artvoice, jurnalistul american a dezvăluit că serviciile de informaţii din România, sprijinite de Comisia Europeană şi de NATO, au utilizat un software bazat pe inteligenţă artificială pentru a analiza campania lui Călin Georgescu. Softul a demonstrat că 85% din conţinutul online care îl susţine pe acesta a fost generat de boţi şi de profiluri false, iar analiza a condus la domenii de e-mail din Rusia, precum rambler.ru.

Ce a aflat despre trecutul lui Călin Georgescu

Jurnalistul american a mers şi mai departe, descoperind că Roland Schatz, mentorul lui Georgescu, l-a inventat, practic, pe Călin Georgescu. I-a falsificat biografia. Prezidenţiabilul nu a fost membru al Clubului de la Roma şi nici nu a lucrat în ONU, ci într-un institut cu nume similar, dar fără nicio legătură cu organizaţia oficială, unul creat de Schatz. Georgescu s-a bucurat de sprijin din partea Pravda, GRU, Ilan Sor şi a coordonatoarei campaniei lui Vladimir Putin din 2018.

În orice caz, Călin Georgescu şi-a continuat seria mesajelor controversate. Într-un interviu acordat unei televiziuni de limbă germană, acesta a declarat că se opune sistemului oligarhic, este împotriva liberului acces la informaţii, este împotriva comunităţii LGBTQ şi, dacă va ajunge preşedinte, nu va mai sprijini Ucraina. Cea mai recentă declaraţie a sa a fost făcută, însă, în ţară, unde a anunţat că nu va participa la nicio dezbatere cu ceilalţi candidaţi la preşedinţie.

Susţinătorii candidatului suveranist

Investigațiile au scos la iveală faptul că nu a fost vorba exclusiv de inteligență artificială. Au fost implicați și oameni. Editorii de la pravda-en.com și pravda-es.com au publicat conținut pro-Georgescu. Creatorii de conținut de la canalul Telegram „IrinamarZ”, o rețea rusească, l-au lăudat pe Georgescu.

Românca Georgiana Arsene, administrator al grupului Facebook „Prietenii lui Vladimir Putin”, a produs conținut care amplifică rolul lui Georgescu pe rețelele sociale. Redactorii de la canale pro-ruse precum Țarigrad TV, Naspravdi și KP.MD, au furnizat conținut similar.

Românul Bogdan Peschir a produs conținut și a fost canalul de bani, „donând” 1 milion de dolari pentru campania lui Georgescu pe TikTok, împreună cu plăți suplimentare către 100 de influenceri pentru a posta în favoarea lui Georgescu.

Alți susținători influenți ai lui Georgescu includ:

Alexey Komov de la Congresul Mondial al Familiilor o organizație susținută de Kremlin concepută pentru a infiltra rețelele conservatoare din SUA și Europa și oligarhul rus Konstantin Malofeyev.

Petre Racanel, un fost diplomat român devenit agent pro-Kremlin.

Ilan Șor, un moldovean fugitiv la Moscova

Igor Dodon, un politician moldovean pro-Kremlin

Horatiu Potra, un agent al serviciilor secrete ruse și mercenar cu operațiuni militare în Africa, aliniat fostului ambasador Valeri Kuzmin;

oligarhul rus Alisher Usmanov, care și-a împrumutat cu generozitate bodyguardul Adrian Mandea pentru a-l proteja pe Georgescu

GRU, agenția de informații militare a Rusiei, prin Constantin Bogdan Vacusta de la „Corbii tineri”

Unul dintre cei mai importanți susținători ai campaniei a fost Elena Shmeleva, co-manager al campaniei prezidențiale din 2018 a lui Vladimir Putin, care s-a asociat cu Schatz în cadrul LLC Media Tenor înființată în Rusia pentru a colecta date privind impactul mass-media (inclusiv al rețelelor sociale) asupra populației din Europa de Est.

Cine este "arhitectul" lui Georgescu, Roland Schatz

Dar omul despre care se spune că l-a inventat pe Georgescu, Roland Schatz, a făcut multe pentru a-l aduce pe scena mondială. Georgescu a fost afiliat Institutului Națiunilor Unite pentru un Indice Global Durabil (UNG), o entitate care nu are nicio legătură cu ONU. Roland Schatz este fondator al United Nations Global Sustainable Index Institute, care nu are nicio legătură cu Organizația Națiunilor Unite.

Schatz i-a acordat lui Georgescu titlul de director al fundației UNGSII de la 9 iulie 2016 până la 14 decembrie 2016. Georgescu a scris în CV-ul său că a fost director executiv și consilier special al directorului general al biroului ONU din Geneva. De fapt, el a fost doar director executiv al falsului Institut al Națiunilor Unite pentru Indicele Global Durabil al lui Schatz. De asemenea, nu a fost niciodată membru oficial al Clubului de la Roma, așa cum pretindea.

În schimb, a fost asociat cu organizația Friends of the Club of Rome Romania, un grup neafiliat la Clubul de la Roma. Georgescu a mai spus că a fost secretarul lui Mircea Maliț, de la Fundația Universității Mării Negre. Fiica acestuia spune însă că Georgescu minte când susține că a fost secretarul academicianului, deși cei doi se cunoșteau.

