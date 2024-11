Șoșoacă l-a acuzat plângând pe George Simion de trădare şi alianţă cu PSD: "Un prost ca tine prim ministru? Un fătălău"

Diana Șoșoacă l-a atacat vineri pe George Simion, acuzându-l că a trădat mișcarea suveranistă, făcând o înțelegere cu Marcel Ciolacu care i-ar fi promis postul de prim ministru dacă liderul PSD ajunge președinte al României.

Șoșoacă, cu lacrimi în ochi: "Simioane de ce ne-ai trădat?"

"Simioane de ce ne-ai trădat? Simioane de ce ai făcut înțelegere cu Ciolacu? Simioane de ce ai trădat suveaniștii? Tu ai aranjat cu Ciolacu, tu ai hotărât, Ciolacu ți-a promis că vei fi prim ministru? Un prost ca tine prim ministru? Un fătălău", i-a strigat Șoșoacă liderului AUR într-un live făcut în lacrimi pe Instagram.

Vezi și

Diana Șoșoacă a anunțat de asemenea că îl susține pe Călin Georgescu, deşi miercuri 27 noiembrie l-a atacat şi pe candidatul care a câştigat turul 1 al alegerilor prezidenţiale. "Vrei să fi președinte? Te susțin și eu și partidul SOS. Nu mai ieși cu filme tâmpite în care te rogi să nu-ți amenințe copiii și că de ce te înjură. M-au omorât nu mai am familie nu mai am nimic, nu mai am sănătate, nu mai am viață. Președintele își apără poporul cu prețul vieții lui", a mai spus ea.

Într-un alt clip distribuit miercuri pe TikTok aceeași Diana Şoşoacă îi zicea "marș" lui Călin Georgescu, acuzându-l că locuiește într-o vilă de "milioane de euro" din Viena.

"Deci pă bune, alo, domnu Călin Georgescu, lasă Osho, că nu toți sunt proști să nu știe ce faci, mă, cu Agenda 2020, că tu ai implementat-o, mână-n mână cu Geoană, acum implementați Agenda 2030. Marș, că eu te cunosc! Nu mai îmi folosi numele, că, vai, săraca doamna Șoșoacă. Dar când mi-ai spus "Retrage-te, nu mai zi nimic de vaccinare, c-o să-ți omoare copiii" și te-ai retras bine mersi în Viena. Apropo, cum îți permiți tu, așa, o casă de milioane de euro în Viena? De bun român ce ești. Băi, nu toți suntem proști, mă! Unii te cunoaștem. Hai, lasă, că-l pun eu pe Colceag să vorbească de el, stai așa…", a spus Diana Șoșoacă.

Diana Şoşoacă nu are încredere în Călin Georgescu, dar îl susţine

Luni, 25 noiembrie, eurodeputata a declarat că îl va susţine pe Călin Georgescu în al doilea tur de scrutin pentru prezidenţiale dacă acesta, la rândul său, va ajuta partidul ei "să ocupe Parlamentul" şi o va numi prim-ministru al României.

"Avem din nou de ales între două rele şi trebuie ales răul cel mai mic. (...) Pe 1 decembrie, de Ziua Naţională a României, dacă românii ies la vot şi votează Partidul S.O.S. România, avem majoritate în Parlament şi dăm guvernul şi prim-ministru României. Cine-i prim-ministru României? Diana Şoşoacă. (...) Dacă ne vom anula votul pe 8 decembrie, la prezidenţiale, PSD, PNL, USR, UDMR se coalizează şi o vor vota pe Lasconi. Şi va fi prăpăd. Dacă Partidul S.O.S. România îl va vota pe Călin Georgescu, plus tot românii naţionalişti, care fie nu i-au dat votul, fie şi l-au anulat, şi care ar fi votat cu mine la prezidenţiale, ar ieşi Călin Georgescu. Evident că avem numai semne de întrebare în ceea ce-l priveşte pe domnul Georgescu. E o condiţie, domnule Georgescu. Dacă dumneavoastră veţi susţine parlamentul format din S.O.S. România, atunci şi noi vă vom ajuta pe dumneavoastră să ajungeţi preşedinte. Nu pentru că avem încredere în dumneavoastră, ci pentru că nu o vrem pe Elena Lasconi să distrugă tot. (...) Suntem în situaţia de a trebui să votăm, în caz că suntem ajutaţi şi noi, domnule Georgescu, o persoană pe care nu o ştim, pe care n-am fi votat-o în nicio altă circumstanţă, dar suntem obligaţi. Doar cu o condiţie, domnule Georgescu. Să ne sprijiniţi cu toate forţele dumneavoastră din spate să ocupăm Parlamentul României şi Diana Şoşoacă să fie prim-ministru. Şi S.O.S. să dea guvernul", a declarat Diana Şoşoacă.

Ea a subliniat faptul că nu are încredere în Călin Georgescu, dar că "nu are alternativă". "Nu, nu am încredere în Călin Georgescu. Dar nu am alternativă. (...) N-am ce să fac. Dar atunci trebuie să am o contrapondere, în caz că domnul Georgescu nu e ce spune, să pot să contrabalansez cu parlamentul care poate opri anumite ... Poate nu o fi cu intenţie. Poate s-o fi schimbat. Dar poate are derapaje, poate are greşeli. Să pot să i le controlez cu parlamentul, şi mai ales cu guvernul, cu prim-ministru", a susţinut Şoşoacă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Veţi merge duminică la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰