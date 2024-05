Vezi și

Şoşoacă: Ruşine să-ţi fie ţie! Du-te în Israel, la tine acasă, nu aici, în ţara mea!

- Aici e casa mea!

- Nu, bă! Du-te la tine acasă!

Senatoarea a întrerupt şedinţa solemnă chiar în timp ce era parlamentarii ascultau mesajul premierului israelian.

Circ şi scandal în Parlament

Benjamin Netnyahu, premierul Israelului: Prieteni din Parlamentul României! Vă mulţumesc că aţi fost de partea Israelului după masacrul din 7 octombrie!

Diana Şoşoacă vs Simonis: Vreau cuvântul pe procedură!

- Nu eşti la piaţă să iei cuvântul...

- Nu, dragul meu! Tu eşti la piaţă, că aţi vândut România şi este act de trădare ce faceţi.

Senatoarea şi-a acuzat colegii că găsesc timp pentru ziua prieteniei româno-israeliene, dar nu celebrează memoria victimelor comuniştilor. În iureşul care a urmat, gestul unuia dintre invitaţii evrei a fost interpretat drept salut nazist.

Şoşoacă: Antisemitule care eşti! Antisemitule care eşti!

Csaba Ferenc Asztalos, preşedinte CNCD: O replică dată la un comportament pe care l-a considerat fascist sau care a fost calificat ca fiind fascist. Discursul este clar antisemit şi incintă la ură şi discriminare, fără nicio interpretare.

Şoşoacă: Suntem solidari cu Palestina! Genocid aţi făcut acolo! Aţi omorât copii continuu!

Silviu Vexler, deputat: Aşa cum eu vă mulţumesc astăzi, Israelul vă va mulţumi pentru totdeauna. Ce-i drept, unora dintre noi. Este cel mai josnic atac pe care l-am întâlnit de-a lungul anilor în această instituţie.

Doru Buşcu - istoric: E foarte grav ce a facut Diana Sosoaca, ca sa nu mai zic ca ea este lasata sa faca lucrurile astea. In particular A avut astăzi un discurs antisemit în favoarea gruparii Hamas, grupării teroriste. Insa, aceasta pozitie chiar daca se suprapune cu pozitia unor tari arabe, Se suprapune, în general, şi cu poziţia Federaţiei Ruse. Exista un articol 394 in codul penal care incrimineaza aceste actiuni, ele erau incadrate in vechiul cod penal, sub titlu de tradare. Acum sunt actiuni imptriva securitatii nationale.

Conducerea Parlamentului ar trebui să se autosesizeze în urma declaraţiilor făcute de Diana Şoşoacă, crede preşedintele Consiliului Naţional împotriva Discriminării. Parlamentarii cu un comportament neadecvat pot fi sancţionaţi cu reducerea la jumătate a salariului timp de şase luni, conform regulamentului. Un senator sau deputat are salariul de bază aproape 11.000 de lei pe lună.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei V-aţi interesat recent de modalităţi de refinanţare a creditului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰