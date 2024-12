USR: Ciprian Şerban a fost votat de 20 de deputaţi AUR, SOS, POT. Probabil vor trece la PSD

Potrivit surselor Observator, Ciprian Şerban a luat 20 voturi de la extremişti, în condiţiile în care coaliţia i-a asigurat 175 de voturi iar deputaţii USR nu au votat. Iar Ilie Bolojan a fost votat şi de doi senatori POT care au trecut la PSD şi PNL

USR: A venit Moş Crăciun mai repede la PSD

Moşteanu a precizat că deputaţii USR nu au votat, alegând să stea în bănci. "Tocmai s-a terminat votul pentru preşedintele Camerei Deputaţilor. Noi am numărat prezenţa şi au mers să voteze 175 de deputaţi de la PSD, PNL, UDMR şi minorităţi, cei care formează coaliţia, cei care propun Guvernul Ciolacu 2. În final, preşedintele a fost ales cu 195 de voturi, o diferenţă de 20 de voturi care au venit de la deputaţi AUR, SOS sau POT, pentru că noi, deputaţii USR, am decis să stăm în bancă, nu mergem să punem voturile în urnă. Am spus toţi prezent, nu votez, tocmai pentru a vedea în final câţi dintre cei aşa-zişi izolaţionişti sunt de fapt pesedişti acoperiţi. Se pare că sunt vreo 20 în momentul ăsta şi iată că a venit Crăciunul mai devreme la PSD şi le-a mai adus 20 de voturi", a explicat parlamentarul USR, citat de Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat dacă se aşteaptă ca aceşti 20 de parlamentari care au votat pentru Ciprian Şerban să treacă la PSD, la PNL în perioada următoare, Moşteanu a răspuns: "Probabil, o parte din ei, de fapt unii sunt deja, înţeleg că au anunţat sau urmează să anunţe şi probabil o parte din aceşti 20 care au dat astăzi vot pentru PSD îi vom vedea uitând, de fapt, de cei care le-au dat mandatul şi ducându-se în băncile PSD". "N-am informaţii, eu fac o observaţie strict aritmetic pe ce s-a întâmplat astăzi. Iată, astăzi, cum spuneam, a venit Moş Crăciun mai repede la PSD cu încă 20 de voturi de la cei din partidele izolaţioniste", a adăugat Ionuţ Moşteanu. Deputatul PSD Ciprian Şerban a fost ales, luni, cu 195 de voturi "pentru" şi 86 "împotrivă", preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială ca să creaţi urări de sărbătoare pentru prieteni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰