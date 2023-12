Vezi și

Diferite borcane, cu fel de fel de bunătăţi, stau la loc de cinste pe rafturi în cămară. Își așteaptă rândul pentru a fi savurate după preferințele gospodinelor.

Irina Țaran, gospodină: Aici am tocătură cum am pus la borş, aici am salată de toamnă, vreau să fac nişte cartofi natur sau la cartofi merge gogoşari.

Angela Bertea, reporter Observator: Cu ingredientele potrivite putem savura bucate delicioase, inclusiv în perioada postului, totul ţine de imaginaţie și pricepere.

Odată plita încinsă gătitul pare o joacă, privind gospodinele din Bucovina. De la tocănițe și până la sarmale, ori turte coapte...toate își găsesc locul în farfurii în această perioadă.

Irina Țaran, gospodină: Pun varză, am călit ceapă cu ulei şi pun varza ca să se facă la foc mic. Am terminat varza de călit, am lăsat-o 20, 25 de minute să se călească la foc domol, iar acum o pun în farfurie şi e gata de servit. Aici am cartofi fierţi care se pot servi şi cu varză călită şi cu castraveţi muraţi şi cu gogoşari sau cu salata de toamnă.

Dulciuri de post

Chiar dacă e post, desertul nu trebuie să lipsească de pe masă. O porție de clătite sau gogoși încântă orice pofticios.

Lenuța Lehaci, gospodină: O să punem gogoşile la copt sau cum le spunem noi aici campuşte. Au stat la foc în jur de 5 minute, pe-o parte şi pe cealaltă şi acum vor turna o ploaie de zahăr pudră peste ele şi le servim aşa calde.

Însă postul nu este numai despre mâncare, ci și despre credință.

Credinţa, cheia postului

Irina Țaran, gospodină: Postul este bun şi pentru sănătate şi pentru suflet. Mama mea a trăit 94 de ani şi ea o postit până aproape ce a murit.

Daniela Bălănucă, nutriționist: Postul este începutul unei bune stări de sănătate, însă trebuie să ţinem cont de starea fizică şi de vârsta fiecărei persoane. În această perioadă este indicat să avem grijă la cantitatea de proteine care poate fi asigurată de leguminoase şi uleginoase în combinaţie şi carbohidraţi integrali şi cu legume.

Postul Crăciunului este considerat unul mai ușor de ținut și datorită multor zile în care este dezlegare la pește.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!