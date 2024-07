10.000 de cupluri infertile vor primi bani de la stat pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. Depunerea dosarelor a început în această dimineaţă, iar în primele două ore peste un milion de persoane au accesat platforma electronică. 1 din 5 cupluri are probleme legate de concepere iar ţara noastră este pe ultimele locuri în Europa la rata natalităţii.

Când a văzut că timp de un an nu poate concepe o sarcină pe cale naturală, acest cuplu a decis să ceară ajutor. "Sperăm să fim în cei 10.000. Ne dorim foarte mult, am fost îndrumați și de medicul de specialitate să grăbim procesul. Am făcut niște prime analize și eu și soția, și am fost amândoi cu diagnostic de infertilitate de cuplu", a declarat un bărbat. Cauzele pot fi multiple.

În primele două ore de la începerea programului, platforma a avut peste un milion de accesări

"În cazul în care femeia nu are ovulaţie şi nu reuşim să simulm ovulaţia cu tratament medicamentuos, femeia are ambele trompe blocate sau lipsesc. Dacă vârsta este crescută iar rezerva ovariană este scăzută este recomandare de fertilizare in vitro sau dacă proba de sperma este sever afectată", a declarat Carmen Ianiotescu, medic ginecolog. În primele două ore de la începerea programului, platforma a avut peste un milion de accesări. "Fiecare procedură însumează 15.000 de lei sau 3.000 de euro. Ca o regulă, de asemenea, primul venit declarat eligibil este şi primul servit. Acesta este şi interesul foarte mare pentru acest program, de îndată ce a fost deschisă platforma", a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei.

Oficial, în România, aproape 150.000 de cupluri se luptă cu infertilitatea, dar numărul real este mult mai mare. De cele mai multe ori, tramentele sunt lungi, costisitoare şi fără rezultate. "Cred eu că este datoria statului român de-a face mai mult pentru tinerii aflaţi în nevoie şi toţi cei care au anumite suspiciuni, i-aş îndemna să meargă şi să stea la discuţii cu unul din cuplurile care au reuşit să fie bincuvântaţi să fie părinţi prin intermediul acestui program", a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei.

Cei care aplică nu trebuie să fi beneficiat de o altă procedură cu fonduri de la stat, în ultimul an. Voucherele vor fi folosite pentru medicamente, dar şi pentru procedurile medicale necesare. Programul este funcţional din 2022. De atunci si până acum s-au născut, în urma procedurilor decontate de stat, 243 de copii. Pentru a se înscrie cuplurile trebuie să intre pe site-ul up-comunitate.ro, să îşi facă un cont şi să urmeze toţi paşii privind depunerea documentelor. Tot acolo, vor găsi lista farmaciilor, clinicilor şi a medicilor colaboratori. Anul trecut programul a fost la un pas să rămână fără buget. În Europa de Vest guvernele alocă şi de 10 ori mai mulţi bani pentru astfel de proceduri.

