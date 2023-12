Vezi și

Bărbat: Doamna mea a făcut o viroză şi am venit să vedem ce medicamentatie îi trebuie, să măsoare saturaţia, tuşeşte a făcut temperatură...

Camerele de gardă sunt pline, iar pacienţii cu gripă, viroze sau coronavirus continuă să vină pe bandă rulantă. Principalele simptome acuzate sunt tusea, febra, durerile musculare, precum şi oboseala accentuată.

Boala care a umplut spitalele de Sărbători

Andreea Milea, reporter Observator: La camera de gardă a institutului de boli infectioase matei bals ajung zilnic 200 de pacienti, aproape la fel de multi ca in perioada pandemiei de covid. 20% dintre ei au nevoie si de internare.

Din cauza numărului mare de pacienţi, oamenii trebuie să aştepte cu orele până să fie testaţi şi să li se prescrie un tratament.

Mamă: Febră undeva la 39 cu 4 si face de vreo saptămană ... şi tuşeşte. Venim de la 3 spitale era foarte plin. Toate foarte, foarte pline.

Pacient: Faţă de Municipal e mult mai bine.

- Acolo cât se aşteptă?

- De la 9 dimineata pana seara la 5 am aşteptat.

Adrian Marinescu, medic infecţionist: Sfatul meu pentru cei care nu au o urgenţă medicală să ia legătura cu medicul de familie, cu medicul pediatru să fie o monitorizare care să se facă la domiciliu.

Pacient: Tremur toată, transpir şi tuşesc. Am făcut febră şi azi-noapte am făcut criză de astm, deşi am luat tratament, am luat doxicilină am luat tot ce trebuie dar nu mi-a trecut.

Medicii spun că diferenţa dintre gripă şi viroze este cât se poate de clară.

Adrian Marinescu, medic infecţionist: În momentul in care am o stare generală modificată brusc, starea proastă cu dureri musculare, articulare, dureri de cap, e senzatia că am fost bătuţi. Cine a făcut gripă ştie exact, că poţi să faci o diferenţă relativ uşor. Dacă vorbim de viroze, e foarte greu să faci diferenţa intre viroză şi infecţia cu sars-cov2. Atunci ai nevoie de testare.

Pacient: Gripă, viroză mie mi se par la fel de rele. Am o saptamana jumate de când nu mă simt bine. Tuşesc foarte tare si sunt moleşită. Am făcut testarea acasă, cel din farmacie. A iesit negativ la covid.

Mamă: Am început cu enterocolit acută, apoi febră, vărsături, scaune proaste.

Majoritatea pacienţilor care s-au prezentat la camerele de gardă sunt infectaţi cu gripa de tip A.

Adrian Marinescu, medic infecţionist: Mă aştept ca la început de an, circulatia virusurilor gripale să fie mai mult decât intensă.

Medicii infecţionişti ne recomandă să ne vaccinăm cât mai repede, dacă nu am făcut-o încă.

