Cât de des poţi dona sânge. România încă suferă la acest capitol 

Că România se raliază greu la subiecte importante care au dezvoltat ţările din vestul Europei o ştim deja. Însă, trebuie precizat că România suferă inclusiv la capitole precum donarea de sânge, capitol extrem de important pentru sănătatea multor persoane.

Chiar dacă autorităţile din ţara noastră au decis să crească valoarea tichetelor pe care românii le primesc dacă donează sânge, în continuare suntem undeva la sub 2% din populaţie în ceea ce priveşte numărul de persoane care donează sânge.

Cine poate dona sânge

Românii care îşi propun să doneze sânge trebuie să ştie că au anumite condiţii de respectat. Donatorii de sânge pot fi persoane care au între 18 şi 60 de ani, care au cel puţin 50 de kilograme şi care au tensiunea arterială între 10 şi 18.

De asemenea, donatorii de sânge trebuie să fie cetăţeni români sau persoane care au rezidenţa în România şi, de asemenea, trebuie să fie persoane care nu au suferit intervenţii chirurgicale în ultimele şase luni.

Cât de des poţi dona sânge

La acest capitol lucrurile sunt cât se poate de clare. Pentru a se evita riscul apariţiei unor probleme de sănătate, un bărbat nu are voie să doneze sânge de mai mult de cinci ori pe an, iar o femeie nu are voie să doneze sânge de mai mult de patru ori pe an.

În plus, vorbim despre o perioadă de pauză de cel puţin opt săptămâni între două momente în care o persoană poate dona sânge. Asta pentru a se evita riscul de a ajunge în situaţia de a avea nevoie, la rândul nostru, de o donare de sânge.

Avantajele donării de sânge

În primul rând, când vorbim despre avantajele donării de sânge trebuie să aducem aminte, în mod evident, de posibilitatea de a salva vieţi. Putem salva vieţi chiar şi la modul indirect, respectiv să donăm sânge astfel încât persoana apropiată nouă care are nevoie de sânge să primească sângele necesar, chiar dacă al nostru nu este compatibil cu al persoanei apropiate nouă.

Pe de altă parte, este clar că trebuie să aducem în discuţie şi avantajele materiale sau, mai degrabă, noile avantaje materiale. Spunem asta pentru că, de curând, autorităţile au decis să majoreze valoarea tichetelor pe care o persoană care donează sânge le primeşte. Astfel, de la 60 sau 70 de lei, donatorul primeşte, acum, 280 de lei pentru o donare de sânge, iar asta înseamnă că un bărbat poate să obţină 1.400 de lei pe an, din donarea de sânge, iar o femeie poate să primească 1.120 de lei.

