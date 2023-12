Vezi și

Suntem în perioada sărbătorilor şi ne vom aşeza la mesele pline cu mâncare de toate felurile, care de care mai apetisantă.

Câţi dintre noi nu avem oare problema de a pune acel kilogram în plus de sărbători?

Metoda 5:2 de a slăbi în greutate. Ce presupune

Un studiu a analizat o metoda de a slabi in greutate, indiferent daca o aplicati pe timpul sarbatorilor sau dupa sarbatori: metoda 5:2. Fata de metoda obisnuta de intermitent fasting, care presupune sa mancati intr-o fereastra de timp zilnic, metoda 5:2 ne propune sa mancam 5 zile normal, ca de obicei, si alte două zile sa tinem o restrictie calorica severa.

În studiu, participantii au mancat un maxim de 730 de kalorii / zi, echivalentul unei mese de pranz; dar asta a fost tot ce au mancat in cele 2 zile. Ce s-a observat: in primul rand, participantii care au tinut 2 luni metoda 5:2, in preajma sarbatorilor, nu au pus greutate in plus ci din contra, au slabit, de la 1 kilogram, pana la 5 kilograme in unele studii. In al doilea rand, analizele lor s-au imbunatatit major. Un lucru de care trebuie sa tineti cont: ca in cele 2 zile de restrictie, sa mancati proponderent proteine, pentru a nu pierde si din masa musculara, atat de importanta pentru sanatate.

Mai multe informaţii, aflaţi în materialul video de mai sus.

