Pe Elena am găsit-o la poarta unui spital din Capitală. Vine frecvent pentru că se chinuie să scape de o infecţie la care niciun antibiotic luat până acum nu funcţionează. "Am făcut tratament de 4 ori până acum. Recent, am făcut tratament de iradiere cu 4 antibiotice și tot nu am scăpat, corpul cred că a devenit imun la tratament", povesteşte Elena, pacientă.

Infecţii greu de combătut

România a trimis date insuficiente către Centrul European pentru Controlul Bolilor. Dar bacteriile identificate în numărul mic de spitale care au raportat sunt extrem de rezistente la mai toate antibioticele de piaţă.

"Nu se ameliorează sub nicio formă, indiferent cât de bine respecți prescripția medicului. Dacă corpul tău nu are putere să lupte cu infecția și antibioticele nu își fac efectul atunci nu ai alternativă", spune un bărbat.

Cele mai des întâlnite bacterii din spitale sunt E.coli, Stafilococ auriu, Klebsiella sau Pseudomonas, iar ţara noastră încă nu face suficiente eforturi pentru a le combate, transmite raportul european. Deşi legea privind achiziţia antibioticelor e mai aspră, în farmacii e cerere tot mai mare. Medicii spun că rezistența apare chiar atunci când antibioticul este administrat incorect sau insuficient.

"S-a ajuns să nu mai poată fi tratată infecția cu antibioticele cunoscute, ar trebui dezvoltate generații noi de antibiotice ceea ce nu se întâmplă", spune Andreea Chirtoacă, farmacist.

Datele publicate de INSP sunt chiar uşor în scădere. Asta nu înseamnă neapărat că sunt mai puţini pacienţi infectaţi. În primele 3 luni ale anului au fost înregistrate 11.148 cazuri noi de infecții. Numărul rămâne constant comparativ cu anul precedent, însă mulți dintre specialiști spun că în România datele nu arată nivelul real de infecții.

Combaterea infecţiilor nosocomiale

"În momentul în care nu ai antibioticele potrivite și ai un germene multirezistent, categoric poți ajunge la un prognostic nefavorbail, complicații importante care să pună viața pacientului în pericol", a declarat Adrian Marinescu, manager "Matei Balș".

20 de spitale din ţară au intrat într-un program de combatere a infecţiilor nosocomiale, cu fonduri din PNRR. Asta înseamnă inclusiv dotare cu aparatură care să reducă riscul transmiterii bacteriilor. Echipamentele ar urma să ajungă, potrivit Ministerul Sănătății, la începutul anului viitor.

