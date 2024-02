Vezi și

Florin Peşterău, pacient 46 de ani: A fost un șoc. Nu mă așteptam.

Este declaraţia emoţionantă a lui Florin Peşterău. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a început să se simtă rău dintr-o dată. A decis să meargă la un control şi să îşi facă nişte analize.

Florin Peşterău, pacient 46 de ani: Am avut niște simptome, amețeli. Am venit la urgenţă şi în urma unui RMN s-a constatat că am o tumoare pe creier și am rămas internat. În condițiile în care eu îmi fac anual, de șapte ani, analizele de sânge care îmi ies foarte bune.

Florin a fost diagnosticat cu un cancer bronhopulmonar, care a dat metastază la nivelul creierului

Medicii au descoperit că avea o tumoare de patru centrimetri pe creier, iar intervenţia clasică ar fi fost mult prea periculoasă. Au luat decizia să îl transfere în Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactică de tip Gamma Knife a spitalului, acolo unde a început tratamentul.

Conf. Univ. Dr. Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași: Este un pacient tânăr, diagnosticat cu un cancer bronhopulmonar, care a dat și metastază la nivelul creierului, o metastază mare de 4 centimetri. La care s-a făcut o iradiere etapizată, în trei ședințe. Și după această terapie inovativă, tumora a scăzut la un centimetru diametru.

Acum, starea pacientului este foarte bună şi se află sub tratament oncologic.

Conf. Univ. Dr. Lucian Eva: Va veni la controale repetate și în cazul nefericit al apariției altei metastaze la nivelul creierului, le putem trata tot prin Gamma Knife. Fără să curgă sânge, fără să doară, în condiții foarte bune pentru pacient.

Salvat de la moarte cu ajutorul tehnologiei

Pentru bărbat, această nouă tehnologie a fost salvatoare.

Florin Peşterău: Aș putea spune că este o minune. Operația clasică implică foarte multe lucruri, cu Gamma Knife nu simți, nu te doare, a mers perfect. Și mie mi s-au dat șanse mici, despre operație, cât de mare era, cum era așezată, dar se poate. Am fost curajos din prima. La Spitalul de Neurochirurgie s-a reușit.

Lista de aşteptare pentru intervenţiile în Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactică de tip Gamma Knife se întinde pe o perioadă de circa trei luni, iar zilnic sunt trataţi între 5 şi 10 pacienţi.

