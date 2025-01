Spitalele de boli infecţioase şi de pediatrie din Capitală s-au gripat. Fac faţă cu greu numărului uriaş de pacienţi. Şi încă nu am ajuns în vârful infecţiilor respiratorii. Medicii de-abia reuşesc să izoleze copiii cu boli înalt transmisibile, iar părinţii se tem de infectarea din spital. Timpul de aşteptare poate ajunge chiar şi la 5 ore.

Cei mai afectaţi de valul de gripă sunt bătrânii şi sugarii. "Are o tuse, are o febră ușoară. Posibil gripă sau am înțeles de tuse convulsivă, să facem un test să vedem. La școală au câteva cazuri de gripă tip A", spune tatăl unei fetiţe. "Poți să ai și mai multe infecții virale în același timp. Au fost cazuri când erau și câte trei, mai ales la copii", a declarat Adrian Marinescu, manager Matei Balș. Pe holurile pline ale spitalelor de boli infecţioase, mulţi părinţi îngrijoraţi şi pierd răbdarea.

Valul de gripă de anul acesta e mult mai agresiv, spun medicii

40 de prezentări au fost doar în primele ore ale dimineții la Institutul Matei Balș din Capitală. Sala de așteptare este în continuare plină, iar uneori părinții sunt nevoiți să aștepte până la 3 ore pentru un consult. În weekend au fost peste 250 de prezentări pe zi, dublu faţă de o zi normală. Mulţi dintre pacienţi au rămas internaţi. "În fiecare zi trebuie să găsim paturile libere și lucrurile să se întâmple dinamic. Încercăm să externăm cât se poate de mult, dar să fie cazurile rezolvate", a declarat Adrian Marinescu, manager Matei Balș.

Vezi și

Valul de gripă de anul acesta e mult mai agresiv, spun medicii. Acest băiat a venit cu bunica şi cu cei doi fraţi ai lui şi vor rămâne cu toţii internaţi. "Am venit cu el de la Grigore Alexandrescu și acum suntem cu ei la Matei Bălș și îi internez", a declarat Valerica Dincă, bunica. "Fiecare pacient trebuie izolat din punct de vedere epidemiologic și e o problemă perpetuă", a declarat Simin Florescu, managerul Spitalului Victor Babeș. Şi la alte spitale din Capitală este coadă tot timpul la triaj. La Institutul pentru Sănătatea Mamei şi Copilului, medicii au fost nevoiţi să facă ture suplimentare. Cei mai mulţi dintre cei care au nevoie de internare nu sunt vaccinaţi împotriva gripei. Până acum s-au imunizat puţin peste un milion de persoane.

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Propunere: Elevii să-și aleagă materiile la școală. Credeți că asta ar crește interesul pentru învățare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰