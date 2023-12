Vezi și

Pe lângă băieţii cu vârsta între 11 şi 18 ani, vaccinul anti - HPV va fi disponibil şi pentru femeile cu vârsta între 19 şi 45 de ani, dar doar compensat 50%.

Băieţii şi fetele cu vârsta între 11 şi 18 ani vor beneficia de vaccin HPV gratuit

Valentina Boboc, medic de familie: Doar să facă o programare la medicul de familie și să fie eliberată o rețetă compensată sau gratuită în funcție de vârstă cu rețetă merge la farmacie, ia vaccinul, se întoarce la medic și se administrează.

Pentru adolescenţii cu vârsta între 11 şi 15 ani este nevoie de două doze, iar pentru adulţi sunt necesare trei doze pentru o protecţie completă.

Beatrice Speteanu, farmacist: Există pe piaţă, au fost sincope de aprovizionare în urmă cu un an, doi. În utlimul an am văzut că e o cerere mai mică. Şi preţul este destul de mare, vorbim de 656 de lei pe o doză.

Mihaela are 24 de ani şi, la recomandarea ginecologului, a făcut vaccinul anti-HPV chiar anul acesta.

Mihaela: L-am făcut anul acesta toate cele trei doze la recomandarea medicului ginecolog. E 700 de lei o doză şi e foarte, foarte mult dar la nevoie... E ceva necesar, nu e la alegere.

Vaccinul oferă protecţie împotriva virusului papiloma care provoacă cancer

Peste 1700 de femei din România mor în fiecare an din cauza cancerului de col uterin, provocat de virusul papiloma. Vaccinul oferă protecţie împotriva acestui virus, care poate cauza şi alte tipuri de cancere.

Radu Vlădăreanu, medic obstetrica-ginecologie: Este foarte important ce se întâmplă, intrăm în rândul țărilor civilizate din acest punct de vedere e și normal pentru că suntem pe locul pe care suntem din păcate la canecrul de col uterin, loc fruntaș. Este evident foarte important ca și bărbații chiar dacă au trecut de 18 ani să se vaccineze. Foarte important să facă și băieții această vaccinare, e gratuită până în 18 ani pentru că s-a dovedit foarte clar că va fi redusă în felul acesta incidența cancerului anal la ei și altor cancere din sfera genitală.

Şi schema naţională de imunizare gratuită a fost actualizată, astfel că de la 1 decembrie pot fi obţinute gratuit şi alte vaccinuri.

Andreea Petrescu, reporter Observator: În noua schemă de vaccinare gratuită intră şi vaccinurile pneumococice, pe care specialiştii le recomandă a fi făcute împreună cu vaccinul antigripal, asta şi pentru că protejează foarte bine împotriva infecţiilor pulmonare.

Pacienţii care suferă de boli cronice, bătrânii sau cei care au fost supuşi unui transplant vor mai beneficia gratuit de vaccinurile meningococic, varicelic, diftero-tetano-pertussis, ROR şi hepatititc B.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!