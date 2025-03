12 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 martie

Articolul continuă după reclamă

Pe 12 martie 1365 este întemeiată Universitatea din Viena. Pe 12 martie 1838 apare, la Brașov, din inițiativa și sub conducerea lui George Barițiu, Gazeta de Transilvania, primul ziar politic românesc din Transilvania. Pe 12 martie 1848 are loc Proclamația lui Simion Bărnuțiu prin care românii din Transilvania sunt chemați să se ridice la luptă pentru drepturile lor naționale. Pe 12 martie 1868 are loc o încercare eșuată de asasinat asupra Prințului Alfred, Duce de Edinburgh, tatăl reginei Maria a României. Pe 12 martie 1907, Răscoala țăranilor atinge apogeul în Muntenia și Oltenia. Se înregistrează demisia guvernului conservator prezidat de Gheorghe Cantacuzino. Se formează un guvern liberal, în frunte cu Dimitrie A. Sturdza (cu I.I.C. Brătianu la Ministerul de Interne și cu generalul Al. Averescu la Ministerul de Război). Pe 12 martie 1914, Constantin Brâncuși are prima expoziție personală, la New York, perioada 12 martie - 1 aprilie 1914. Pe 12 martie 1918, Moscova devine capitala Rusiei după ce Sankt Petersburg a deținut acest statut timp de 215 ani. Pe 12 martie 1922, Armenia, Georgia și Azerbaijan formează Republica Sovietică Federală Socialistă Transcaucaziană. Pe 12 martie 1930, Mahatma Gandhi conduce un marș de 200 de mile (350 km) spre litoral, cunoscut sub numele de "Marșul Sării", pentru a protesta față de monopolul britanic pe sare. Pe 12 martie 1938, prin Anschluss, Germania Nazistă anexează Austria. Pe 12 martie 1947, președintele Harry Truman, în mesajul adresat Congresului SUA, prezintă programul politicii externe, cunoscut sub denumirea Doctrina Truman. Doctrina este proclamată pentru a ajuta la stoparea răspândirii comunismului.

Pe 12 martie 1961, echipa de handbal masculin a României a câștigat Campionatul Mondial din RFG după ce a învins în finală echipa Cehoslovaciei cu scorul de 9-8 și a devenit pentru prima dată campioană mondială. Pe 12 martie 1990 a fost adoptată Proclamația de la Timișoara, în cadrul unei manifestații populare desfășurate în Piața Operei. Pe 12 martie 1993, Coreea de Nord anunță că se va retrage din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare și refuză să permită accesul inspectorilor la site-urile sale nucleare. Pe 12 martie 1994, Biserica anglicană a acceptat și femei-preot, pentru prima dată în ultimii 460 de ani. Pe 12 martie 1999, Polonia, Cehia și Ungaria devin membre cu drepturi depline în NATO. Este a cincea extindere din istoria Alianței Nord-Atlantice și prima de după "războiul rece". Pe 12 martie 2000, într-un act istoric fără precedent, Papa Ioan Paul al II-lea a cerut iertare pentru păcatele comise de Biserica Catolică de-a lungul existenței sale milenare. Pe 12 martie 2003, premierul Serbiei, Zoran Djindjic, a fost asasinat la Belgrad. Pe 12 martie 2004, președintele Coreei de Sud, Roh Moo-Hyun, este pus sub acuzare de către Adunarea Națională: prima astfel de demitere din istoria națiunii. Pe 12 martie 2009, finanțistul Bernard Madoff se declară vinovat pentru una dintre cele mai mari fraude din istoria Wall Street. Pe 12 martie 2011, la o zi după cutremurul din Japonia, un reactor de la centrala nucleară Fukushima Daiichi se topește, explodează și eliberează radioactivitate în atmosferă.

Naşteri pe 12 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 martie, de la poetul şi prozatorul român Mateiu Caragiale, născut pe 12 martie 1885, sau actriţa şi cântăreaţa americană Liza Minnelli, născută pe 12 martie 1946, şi până la compozitorul şi solistul George Nicolescu, născut pe 12 martie 1950, sau basistul Steve Harris, născut pe 12 martie 1957.

De asemenea, într-o zi de 12 martie s-au mai născut şi politologul român Alina Mungiu-Pippidi, născută pe 12 martie 1964, actorul american Aaron Eckhart, născut pe 12 martie 1968, sau cântăreaţa română Mira, născută pe 12 martie 1995.

Decese pe 12 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 martie. Dintre acestea amintim pe Papa Grigore cel Mare, decedat pe 12 martie 604, actorul american John Cazale, decedat pe 12 martie 1978, violonistul american Yehudi Menuhin, decedat pe 12 martie 1999, sau Zoran Djindjic, premier al Serbiei, asasinat pe 12 martie 2003.

România i-a pierdut într-o zi de 12 martie, printre alţii, pe poetul, prozatorul şi dramaturgul George Călinescu, decedat pe 12 martie 1965, pictorul Victor Brauner, decedat pe 12 martie 1966, fotbalistul Iuliu Bodola, decedat pe 12 martie 1993, actorul Ovidiu Iuliu Moldovan, decedat pe 12 martie 2008, sau scriitorul basarabean Nicolae Dabija, decedat pe 12 martie 2021.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia BEC de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰