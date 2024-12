18 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 18 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 18 decembrie

Pe 18 decembrie 218 î.Hr., în Al Doilea Război Punic are loc Bătălia de la Trebia, în care forțele cartagineze conduse de Hannibal au învins armata Republicii Romane. Pe 18 decembrie 1352, Inocențiu al VI-lea este ales Papă. Pe 18 decembrie 1777, Statele Unite celebrează pentru prima oară Ziua Recunoștinței, marcând recenta victorie a rebelilor americani asupra generalului britanic John Burgoyne la Saratoga. Pe 18 decembrie 1865, sclavia a fost abolită odată cu intrarea în vigoare a celui de-al 13-lea amendament din Constituția SUA.

Pe 18 decembrie 1916, în Primul Război Mondial, se încheie bătălia de la Verdun, când forțele germane, sub conducerea lui Erich von Falkenhayn, sunt înfrânte de francezi, având 337.000 de victime. Pe 18 decembrie 1939, în Al Doilea Război Mondial, are loc bătălia de la Heligoland Bight, prima bătălie aeriană principală a războiului. Pe 18 decembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, armata a IV–a română intră pe teritoriul Cehoslovaciei pentru a participa la operațiunile militare desfășurate împotriva armatei germane. Pe 18 decembrie 1981 are loc primul zbor al bombardierului strategic rus Tu-160, cel mai mare avion de luptă din lume și cea mai mare aeronavă supersonică. Pe 18 decembrie 2005, România câștigă titlul de vicecampioană mondială la handbal feminin la Campionatul Mondial de Handbal din Rusia. Pe 18 decembrie 2022, echipa naţională a Argentinei câştigă Campionatul Mondial de fotbal.

Naşteri pe 18 decembrie

De-a lungul timpului, o mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 18 decembrie, de la Regina Cristina a Suediei, născută pe 18 decembrie 1626, sau Arhiducele Franz Ferdinand al Austriei, născut pe 18 decembrie 1863, şi până la revoluţionarul bolşevic Iosif Vissarionovici Stalin, născut pe 18 decembrie 1878, sau cântăreţul şi actorul britanic Keith Richards, născut pe 18 decembrie 1943.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 18 decembrie s-au născut personalităţi precum regizorul american Steven Spielberg, născut pe 18 decembrie 1946, actorul american Brad Pitt, născut pe 18 decembrie 1963, rapperul american DMX, născut pe 18 decembrie 1970, actorul român Gheorghe Ifrim, născut pe 18 decembrie 1971, actriţa americană Katie Holmes, născută pe 18 decembrie 1978, cântăreaţa americană Christina Aguilera, născută pe 18 decembrie 1978, sau gimnasta română Ana Porgras, născută pe 18 decembrie 1993.

Decese pe 18 decembrie

Într-o zi de 18 decembrie şi-au pierdut viaţa numeroase personalităţi precum lutierul italian Antonio Stradivari, decedat pe 18 decembrie 1737, animatorul american Joseph Barbera, decedat pe 18 decembrie 2006, dramaturgul şi omul politic ceh Vaclav Havel, decedat pe 18 decembrie 2011, actriţa italiană Virna Lisi, decedată pe 18 decembrie 2014, sau actriţa maghiară Zsa Zsa Gabor, decedată pe 18 decembrie 2016.

România i-a pierdut, într-o zi de 18 decembrie, pe Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei, decedat pe 18 decembrie 1846, poetul Bonifaciu Florescu, fiul natural al lui Nicolae Bălcescu, decedat pe 18 decembrie 1899, actorul Gheorghe Cozorici, decedat pe 18 decembrie 1993, sau actriţa Rodica Tapalagă, decedată pe 18 decembrie 2010.

