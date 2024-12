21 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 21 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 21 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 21 decembrie 1237, orașul rusesc Reazan este jefuit de armata mongolă a lui Batu Han. Pe 21 decembrie 1832, în Războiul egiptean-otoman, forțele egiptene înving în mod decisiv trupele otomane în bătălia de la Konya. Pe 21 decembrie 1846, Robert Liston a realizat prima operație chirurgicală sub anestezie, la University College Hospital din Londra. Pe 21 decembrie 1883 a apărut volumul "Poesii", de Mihai Eminescu, cu o prefață semnată de Titu Maiorescu, singurul tipărit în timpul vieții poetului, cuprinde 64 de poezii. Pe 21 decembrie 1891 s-a jucat primul meci de baschet, sport inventat de către canadianul James E. Naismith, profesor de educație fizică la colegiul Springfield din Massachusetts. Pe 21 decembrie 1898, Marie și Pierre Curie descoperă radiul. Pe 21 decembrie 1910, o explozie subterană la Hulton Bank Colliery No. 3 Pit din Over Hulton, Westhoughton, Anglia, a ucis 344 de mineri. Pe 21 decembrie 1927, prin lege, s–a înființat legația română de la Rio de Janeiro, prima legație română din America de Sud.

Pe 21 decembrie 1946 s-au produs un cutremur de 8,1 grade și un tsunami în Nankaidō, Japonia. Peste 1.300 de oameni au murit și peste 38.000 de case au fost distruse. Pe 21 decembrie 1969, un echipaj românesc a efectuat ocolul lumii în 80 de ore cu un avion IL–18 din dotarea TAROM, parcurgând 46.000 de kilometri. Pe 21 decembrie 1971 a fost creată organizația umanitară „Medici fără frontiere” – „Medecines sans frontieres”; asociația are drept scop acordarea de ajutor medical în situații de urgență care intervin în urma unui război sau a unei catastrofe naturale. Pe 21 decembrie 1988, doi membri ai unei grupări radicale din Libia au făcut să explodeze cursa 103 Pan Am deasupra localității Lockerbie din Scoția, cauzând una dintre cele mai mari catastrofe aeriene până în acel moment, soldată cu moartea a 270 de oameni. Pe 21 decembrie 1988 are loc primul zbor al lui Antonov An-225 Mriya, cel mai mare avion din lume. Pe 21 decembrie 1989 începe Revoluția Română de la Bucureşti, iar Timișoara devine primul oraș din România liber de comunism. Pe 21 decembrie 1999, Garda Civilă Spaniolă interceptează o dubă încărcată cu 950 kilograme de explozibili pe care ETA intenționa să o folosească pentru a arunca în aer Torre Picasso din Madrid, Spania. Pe 21 decembrie 2004, în Războiul din Irak, un atacator sinucigaș a ucis 22 persoane la baza operațională avansată de lângă principalul aerodrom militar american de la Mosul, Irak, cel mai mortal atac sinucigaș asupra soldaților americani. Pe 21 decembrie 2014, președintele Klaus Iohannis a depus jurământul de învestire în ședința solemnă a Senatului și Camerei Deputaților. Pe 21 decembrie 2023, are loc un atac armat la Universitatea Carolină din Praga, Cehia. 14 persoane au fost ucise, iar alte 25 au fost rănite.

Naşteri pe 21 decembrie

De-a lungul timpului, o mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 21 decembrie, de la Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury, născut pe 21 decembrie 1118, sau omul de cultură român Petru Movilă, născut pe 21 decembrie 1597, şi până la politicianul român Gheorghe Tătărăscu, născut pe 21 decembrie 1886, sau actriţa română Stela Popescu, născută pe 21 decembrie 1935.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 21 decembrie s-au născut personalităţi precum actriţa americană Jane Fonda, născută pe 21 decembrie 1937, actorul american Samuel L. Jackson, născut pe 21 decembrie 1948, jucătoarea americană de tenis Chris Evert, născută pe 21 decembrie 1954, actorul englezo-canadian Kiefer Sutherland, născut pe 21 decembrie 1966, sau politicianul francez Emmanuel Macron, născut pe 21 decembrie 1977.

Decese pe 21 decembrie

Într-o zi de 21 decembrie şi-au pierdut viaţa personalităţi precum medicul englez James Parkinson, decedat pe 21 decembrie 1824, exploratorul danez Knud Johan Victor Rasmussen, decedat pe 21 decembrie 1933, sau generalul american George S. Patton, decedat pe 21 decembrie 1945.

România i-a pierdut, într-o zi de 21 decembrie, pe fizicianul Alexandru S. Sanielevici, decedat pe 21 decembrie 1969, actriţa Raluca Zamfirescu, decedată pe 21 decembrie 2008, sau regizorul Valeriu Gagiu, decedat pe 21 decembrie 2010.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Comparați prețurile produselor pe mai multe site-uri înainte de a le cumpăra? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰