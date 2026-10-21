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22 octombrie, Sfântul Averchie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfântul Averchie este prăznuit pe 22 octombrie Sfântul Averchie este prăznuit pe 22 octombrie - doxologia.ro
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.10.2026, 17:53 | Modificat la 21.10.2026, 17:56

Joi, 22 octombrie, este prăznuit Sfântul Averchie, Episcopul Ierapolei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Averchie a fost episcopul cetăţii Ierapole, din Frigia, în timpul domniei Împăratului Antonin şi a fiului său, Marc Aureliu (161-180). Conform crestinortodox.ro, populaţia acestei cetăţi era, în majoritate, păgână. 

În timpul unei serbări păgâne, Sfântul Averchie a intrat în templu şi a distrus idolii. Trei tineri dintre păgâni, fiind demonizaţi şi încercând să-l omoare pe episcop, au căzut la pământ înaintea acestuia, iar demonii s-au depărtat de la ei. Văzând minunea sfântului, 500 de persoane au crezut în Hristos şi au dorit să primească Sfântul Botez.

Cu vremea, Sfântul Averchie a reuşit să aducă întreaga cetate Ierapole la dreapta credinţă. Tot Sfântul Averchie i-a redat vederea mamei proconsulului provinciei, Publius. Sfântul Averchie a umblat prin oraşele şi satele vecine, vindecând bolnavii şi propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. 

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A predicat în Siria, Cilicia, Mesopotamia, vizitând Roma şi convertind mulţi oameni la creştinism. Tradiţia consemnează faptul că Sfantul Averchie s-a învrednicit de mai multe ori de vederea lui Hristos. Din acest motiv, cât şi pentru faptele sale minunate, a fost numit "întocmai cu Apostolii". Sfântul Averchie s-a mutat la Domnul în cetatea Ierapole, la o vârstă înaintată.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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