22 octombrie, Sfântul Averchie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 22 octombrie, este prăznuit Sfântul Averchie, Episcopul Ierapolei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Averchie a fost episcopul cetăţii Ierapole, din Frigia, în timpul domniei Împăratului Antonin şi a fiului său, Marc Aureliu (161-180). Conform crestinortodox.ro, populaţia acestei cetăţi era, în majoritate, păgână.

În timpul unei serbări păgâne, Sfântul Averchie a intrat în templu şi a distrus idolii. Trei tineri dintre păgâni, fiind demonizaţi şi încercând să-l omoare pe episcop, au căzut la pământ înaintea acestuia, iar demonii s-au depărtat de la ei. Văzând minunea sfântului, 500 de persoane au crezut în Hristos şi au dorit să primească Sfântul Botez.

Cu vremea, Sfântul Averchie a reuşit să aducă întreaga cetate Ierapole la dreapta credinţă. Tot Sfântul Averchie i-a redat vederea mamei proconsulului provinciei, Publius. Sfântul Averchie a umblat prin oraşele şi satele vecine, vindecând bolnavii şi propovăduind cuvântul lui Dumnezeu.

A predicat în Siria, Cilicia, Mesopotamia, vizitând Roma şi convertind mulţi oameni la creştinism. Tradiţia consemnează faptul că Sfantul Averchie s-a învrednicit de mai multe ori de vederea lui Hristos. Din acest motiv, cât şi pentru faptele sale minunate, a fost numit "întocmai cu Apostolii". Sfântul Averchie s-a mutat la Domnul în cetatea Ierapole, la o vârstă înaintată.

