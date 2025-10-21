Antena Meniu Search
22 octombrie, Sfântul Averchie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 22 octombrie, este prăznuit Sfântul Averchie, Episcopul Ierapolei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

la 21.10.2025 , 11:52
Sfântul Averchie a fost episcopul cetăţii Ierapole, din Frigia, în timpul domniei Împăratului Antonin şi a fiului său, Marc Aureliu (161-180). Conform crestinortodox.ro, populaţia acestei cetăţi era, în majoritate, păgână. 

În timpul unei serbări păgâne, Sfântul Averchie a intrat în templu şi a distrus idolii. Trei tineri dintre păgâni, fiind demonizaţi şi încercând să-l omoare pe episcop, au căzut la pământ înaintea acestuia, iar demonii s-au depărtat de la ei. Văzând minunea sfântului, 500 de persoane au crezut în Hristos şi au dorit să primească Sfântul Botez.

Cu vremea, Sfântul Averchie a reuşit să aducă întreaga cetate Ierapole la dreapta credinţă. Tot Sfântul Averchie i-a redat vederea mamei proconsulului provinciei, Publius. Sfântul Averchie a umblat prin oraşele şi satele vecine, vindecând bolnavii şi propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. 

A predicat în Siria, Cilicia, Mesopotamia, vizitând Roma şi convertind mulţi oameni la creştinism. Tradiţia consemnează faptul că Sfantul Averchie s-a învrednicit de mai multe ori de vederea lui Hristos. Din acest motiv, cât şi pentru faptele sale minunate, a fost numit "întocmai cu Apostolii". Sfântul Averchie s-a mutat la Domnul în cetatea Ierapole, la o vârstă înaintată.

sfantul averchie 22 octombrie sarbatoare sfantul averchie praznuire sfantul averchie
